Audi inicia produção da nova geração do Q3 no Brasil em 2026

A Audi está com uma novidade bem legal: a nova geração do Q3 vai ser produzida aqui no Brasil a partir de 2026! A produção vai rolar na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. A melhor parte é que vamos ter tanto a versão convencional quanto a Sportback, que tem aquele charme de cupê. É um lançamento que já fez barulho na Europa.

Falando em novidades, o Q3 nacional promete um interior de dar inveja. Ele vem com um painel integrado de 11,9 polegadas e uma central multimídia de 12,8 polegadas. E agora o seletor de marchas foi reposicionado para a direita do volante. Isso libera espaço no console, perfeito para acomodar novos porta-copos e até carregamento por indução. Quem não adora, né?

A novidade não para por aí. O SUV ficou um pouco maior, agora com 4,53 metros de comprimento, mas mantém suas dimensões de altura e largura. O porta-malas também é bem generoso, variando de 488 a 575 litros dependendo da posição dos bancos traseiros. Imagine fazer aquela viagem de fim de semana e ainda ter espaço para as malas!

No design, a Audi se manteve fiel à sua identidade. Temos uma grade Singleframe mais larga, faróis LED divididos e lanternas traseiras conectadas por uma faixa luminosa. O Sportback, com seu teto mais inclinado, traz um ar mais esportivo. Para quem entende de aerodinâmica, ele tem um coeficiente de 0,30 Cx, que ajuda na eficiência.

Se você está se perguntando sobre os motores, na Europa, o Q3 oferece opções como o 1.5 TFSI com híbrido leve e um 2.0 TFSI com tração quattro. Tem até uma versão híbrida plug-in que faz até 120 km no modo elétrico, mas para o Brasil, a Audi ainda não confirmou quais motores estarão disponíveis. O que importa é que o Q3 vai trazer tecnologia e desempenho para as nossas estradas.

Prepare-se também para uma cabine recheada de tecnologia. Serão sete airbags, head-up display, som premium e faróis Matrix LED. Sem contar com o piloto automático adaptativo e a integração com Android Auto e Apple CarPlay. E para os apaixonados por tecnologia, os controles táteis e o software Android no painel vão dar um toque especial.

Essa produção nacional representa uma continuidade do regime CKD, que já é usado para montar o Q3 com peças importadas da Hungria. O SUV continua sendo um dos modelos mais importantes da Audi, e com essas atualizações, tem tudo para conquistar ainda mais os motoristas brasileiros. Imagine a sensação de dirigir um carro assim nas estradas do nosso país!