Dinossauros retornam ao Brasil após 80 milhões de anos

Terópodes – Foto: Ciência Hoje

Uma recente descoberta de ovos de dinossauros no Brasil tem tudo para mudar a forma como entendemos a presença desses seres incríveis em nosso território. No final de 2021, o paleontólogo William Nava fez uma descoberta no Parque dos Girassóis, em Presidente Prudente, São Paulo, onde encontrou uma verdadeira ninhada de ovos fossilizados de dinossauros carnívoros. Esse achado já é considerado um dos mais importantes dos últimos tempos e atraiu a atenção de cientistas de várias partes do mundo.

Importância arqueológica da região

Esse local se destaca como um dos sítios arqueológicos mais ricos do Brasil. Os ovos pertencem a dinossauros terópodes, um grupo de pequenos carnívoros que habitavam a região entre 60 e 80 milhões de anos atrás, durante o período conhecido como Cretáceo Superior. Esse tipo de descoberta é fascinante, pois nos ajuda a entender mais sobre a diversidade da vida que existia por aqui.

Até agora, os ovos analisados apresentaram diferenças marcantes em relação aos ovos de crocodilos, que também foram encontrados na região. Enquanto os ovos de dinossauro têm uma casca com textura ondulada, os de crocodilo são geralmente mais lisos ou levemente porosos. Essas diferenças são importantes para os estudiosos que tentam decifrar a história desses seres.

Detalhes da descoberta

Os ovos de dinossauro encontrados medem cerca de 13 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, e estão praticamente intactos — algo bem raro de se ver. Isso levanta a possibilidade de que embriões fossilizados estejam presentes. Se essa hipótese for confirmada, será um marco inédito no Brasil, abrindo um novo capítulo sobre o desenvolvimento dos dinossauros carnívoros que viveram por aqui. A comunidade científica está super entusiasmada para identificar qual espécie exatamente é, mas a escassez de fósseis adicionais, como dentes ou ossos, torna essa tarefa um pouco mais complicada.

Atualmente, fragmentos das cascas dos ovos foram enviados para análise na Universidade de Brasília (UnB). Os pesquisadores planejam usar microscopia eletrônica de varredura para desvendar mais informações sobre a composição mineral das cascas. Isso pode ajudar a entender melhor as condições ambientais que contribuíram para a preservação desses ovos.

Expectativas e próximos passos

Os especialistas estão na expectativa de conseguir mais informações sobre o ambiente pré-histórico do Brasil, e quem sabe até identificar embriões nos ovos. Isso seria um grande passo para a paleontologia nacional, já que embriões fossilizados são extremamente raros. Embora ainda não haja uma previsão exata de quando as análises na UnB estarão prontas, as pesquisas já indicam novas direções e esperanças para o estudo da paleontologia em nosso país.

