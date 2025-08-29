Audi confirma Q3 nacional de nova geração para 2026

A Audi do Brasil anunciou que a nova geração do Q3 será fabricada em São José dos Pinhais, no Paraná, a partir de 2026. E não vai ser só o modelo padrão, não! A planta também vai produzir a versão Sportback, que traz aquele visual de cupê que a galera adora e que já está fazendo sucesso na Europa.

Sabia que a Audi já tem história de produção no Brasil? Nos anos 90, a marca montou a primeira geração do A3 por aqui, junto com o famoso Volkswagen Golf. Depois, na década de 2010, voltou a fazer sucesso com o sedã A3 e, desde 2016, tem a responsabilidade de montar o SUV Q3. Então, dá para ver que a Audi entende das coisas quando o assunto é produzir carros no nosso território.

Como é o novo Q3?

O Q3 é um dos modelos mais queridos da Audi e acabou de passar por uma renovação que promete ser incrível. Essa terceira geração chega para agitar o mercado, trazendo mais tecnologia e um visual atualizado. Tudo isso ajuda a melhorar a experiência a bordo e a conectividade.

Falando em design, o novo Q3 cresceu apenas 4 cm, agora medindo 4,53 m. A altura e a largura permanecem as mesmas, mas o novo formato frontal dá uma sensação de maior robustez. A grade Singleframe está mais larga e os faróis ganharam um upgrade com a tecnologia LED Matrix, que usa até 25.600 micro-LEDs. Para quem dirige em rodovias e quer uma iluminação eficiente, isso faz toda a diferença.

Na traseira, aquela faixa luminosa contínua e os icônicos anéis da Audi agora iluminados dão um toque moderno e charmoso. E a aerodinâmica também melhorou! O coeficiente caiu de 0,32 para 0,30 Cx. Para quem gosta de pegar a estrada, essa eficiência é um ponto importante.

O perfil do carro está mais alto e imponente, sendo possível equipar até com rodas de 20 polegadas. Ou seja, o visual é totalmente convidativo para quem busca estilo e presença.

A versão Sportback diferencia-se pelo teto mais baixo, o que dá ao carro uma aparência mais esportiva. Essa inclinação traz um toque a mais que muitos motoristas vão adorar.

Interior renovado

Quando você entra no novo Q3, a primeira coisa que vai notar é a mudança total na cabine. Adeus aos botões tradicionais, e olá para dois módulos fixos com novos sensores!

O lado esquerdo agora controla as luzes e os limpadores de para-brisa com um controle giratório. No lado direito, você troca de marcha com um selecionador que libera espaço no console central — muito mais prático! Para nós, motoristas, que adoramos não ter bagunça à nossa volta, isso é um sonho.

O sistema multimídia também está em alta. Com um quadro de instrumentos digital de 11,9” e uma central de 12,8” sensível ao toque, tudo foi pensado para facilitar a vida do motorista. A interface é nova e mais amigável, trazendo tecnologia que você vai adorar.

Foco em híbridos

A motorização na Europa começa com um motor 1.5 TFSI de 150 cv, já com um sistema híbrido leve. E o câmbio automatizado S tronic de sete marchas é um show à parte! Quem já ficou preso no trânsito sabe como um câmbio eficiente faz toda a diferença na hora de manobrar.

Se você busca algo mais potente, os motores 2.0 TFSI são sensacionais, com até 265 cv. E não se esqueça do novo Q3 e-hybrid, que tem uma pegada mais ecológica, gerando 272 cv com uma bateria que permite cerca de 120 km somente no modo elétrico! É perfeito para quem quer fazer a diferença e ainda ter bom desempenho ao dirigir.

E embora a Audi ainda não tenha confirmado quais motorização vão chegar no Brasil, a expectativa está alta. No momento, o Q3 disponível aqui é a versão 45 TFSI, um 2.0 turbo potente com tração quattro e câmbio S tronic.

Com tudo isso, a nova geração do Q3 promete ser um carro que vai agradar tanto os fãs de SUVs quanto aqueles que buscam tecnologia e desempenho. Vamos aguardar ansiosos para ver como ele se comporta nas estradas brasileiras!