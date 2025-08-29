Feriados de 2026 vão emendar com finais de semana

O ano de 2026 está chegando e, se você está pensando em viajar, descansar ou apenas aproveitar momentos de lazer, o calendário promete ser super favorável! Ao todo, são 11 feriados que caem em dias úteis, e isso é uma ótima oportunidade para emendar e garantir feriadões prolongados. Para além do descanso, essas datas também vão ajudar a movimentar o turismo e o comércio, impactando positivamente a economia.

E não é só isso, viu? Os Estados e municípios têm suas próprias datas comemorativas, o que pode aumentar ainda mais os dias de folga. Imagine a quantidade de pessoas aproveitando essas oportunidades para explorar novos lugares ou até mesmo relaxar na cidade. As praias e destinos turísticos mais tradicionais certamente vão estar cheios, e o comércio local também pode sentir um bom efeito com o aumento nas vendas.

Feriados do Primeiro Semestre de 2026

Vamos começar conferindo os feriados do primeiro semestre, que já trazem boas oportunidades para escapadas e descanso.

A Confraternização Universal, em 1º de janeiro, cai numa quinta-feira, permitindo um emendo perfeito para um fim de semana prolongado. No dia 17 de fevereiro, temos o Carnaval, que será numa terça-feira, dando a chance de tirar um ponto facultativo para curtir alguns dias de folga.

Em abril, a Sexta-Feira da Paixão, em 3 de abril, também promete um feriadão religioso tradicional. Já no dia 21 de abril, Tiradentes cai numa terça-feira, proporcionando a oportunidade de um descansinho na segunda. E não podemos esquecer do Dia do Trabalho, em 1º de maio, que será em uma sexta-feira, e Corpus Christi, em 4 de junho, que cai numa quinta-feira.

Essas datas são perfeitas para viajar ou mesmo para passeios em família e atividades culturais, além de movimentar o comércio local.

Resumo do primeiro semestre:

1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal

17 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval

3 de abril (sexta-feira) – Sexta-Feira da Paixão

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

Feriados do Segundo Semestre de 2026

E o que esperar do segundo semestre? A boa notícia é que ele também traz feriados em dias estratégicos.

A Independência do Brasil, que acontece em 7 de setembro, será numa segunda-feira, criando o primeiro feriadão longo do semestre. Depois, temos Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, que também cai numa segunda, perfeita para quem quer viajar.

Em novembro, o feriado de Finados, em 2 de novembro, será numa segunda-feira; e o Dia da Consciência Negra, no dia 20, será numa sexta, garantindo mais um fim de semana prolongado. Para fechar o ano, o Natal, em 25 de dezembro, cai numa sexta-feira, ideal para celebrar com a família e os amigos.

Essas datas não só incentivam o turismo interno, como também ajudam a movimentar os setores que dependem do lazer, transporte e hospedagem. Além disso, são momentos em que os trabalhadores podem recarregar as energias antes do fim do ano.

Resumo do segundo semestre:

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

É interessante notar que, enquanto 2025 teve poucos feriados que possibilitaram emendas, 2026 traz um calendário bastante generoso. Entre os poucos feriados de 2025, destacam-se o Carnaval e a Sexta-Feira da Paixão.

Essa diferença no calendário demonstra como 2026 pode ser um ano realmente impactante para os brasileiros. É uma chance de ao menos planejar os melhores feriadões e aproveitar o que a vida tem de bom para oferecer. Então, comece a pensar nas viagens, encontros e atividades que podem fazer parte da sua rotina nesse ano!

As oportunidades de lazer, turismo e cultura vão estar por toda parte.