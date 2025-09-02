Audi anuncia chegada dos novos Q5 e Q5 Sportback ao Brasil em 2025

A Audi traz novidades quentes para os apaixonados por SUVs com a chegada da nova geração do Q5 e Q5 Sportback no Brasil ainda este ano. Esses modelos, que estrearam em setembro na Europa, prometem agitar o mercado com um motor turbo de 2.0 que entrega robustos 272 cv. Se você adora pegar a estrada, vai gostar da potência desse motor!

Esses novos SUVs estão construídos sobre uma plataforma atualizada, a PPC, que trouxe melhorias significativas e já foi vista no novo A5. Com 4.717 mm de comprimento, o Q5 cresceu 35 mm em relação ao modelo anterior. O entre-eixos continua com ótimos 2.820 mm, proporcionando espaço interno para conforto em longas viagens. Para quem gosta de visualizar a presença do carro, com 1.900 mm de largura, ele se destaca nas ruas.

### Design que impressiona

A nova identidade visual da Audi está presente com linhas mais arredondadas, faróis finos e uma grade que chama a atenção, especialmente com o pacote S-Line. E quem não ama um interior sofisticado? Aqui, as três telas mostram a evolução da marca: é tudo mais limpo, com menos botões físicos. Os detalhes, como os comandos na porta do motorista e o volante com formas achatadas, são um toque a mais de sofisticação.

### Performance em foco

Quando o assunto é motorização, o Q5 e o Q5 Sportback não decepcionam. Os 272 cv do motor turbo garantem que o carro responsa rapidamente ao acelerador, e os 40,8 kgfm de torque tornam a experiência ainda mais emocionante. Vale mencionar que, na Europa, existe uma versão híbrido-leve com um motor elétrico, mas, por enquanto, essa opção não chegará por aqui.

### Equipamentos e preços

Embora os preços oficiais e equipamentos ainda não tenham sido divulgados, é possível esperar um pacote bem completo. Lembre-se: o atual Q5 varia entre R$ 399.990 e R$ 502.990. E o Q5 Sportback não fica atrás, com valores entre R$ 510.990 e R$ 532.990. Fique de olho na data de lançamento; essas máquinas têm tudo para trazer uma combinação incrível de tecnologia e estilo para quem busca um SUV de alto desempenho.

Se você já ficou encrencado em tráfego, sabe como um câmbio esperto pode fazer toda a diferença. E com esses novos SUVs, a expectativa é que a Audi traga não apenas potência, mas também muito conforto e tecnologia para tornar cada viagem ainda mais prazerosa.