Audi A5L Sportback da SAIC inicia pré-venda na China

A Audi, em parceria com a SAIC, deu um passo interessante no mercado chinês. No dia 3 de julho, começou a pré-venda do novo A5L Sportback, uma versão esticada do A5 que promete agradar em cheio os apaixonados por carros. Os preços variam de 260 mil a 320 mil yuan, o que dá em torno de 36.300 a 44.700 dólares. Com um design exclusivo para a China, o A5L já chega fazendo barulho.

Um dos destaques desse modelo é seu sistema de assistência ao condutor, o Qiankun, desenvolvido pela Huawei. Esse é o primeiro carro a gasolina do mundo a utilizar essa tecnologia, que conta com 2 lidars, 11 câmeras em HD, 6 radares de ondas milimétricas e 12 sensores ultrassônicos. Isso tudo faz com que a experiência ao volante se torne muito mais segura e intuitiva.

O A5L também é equipado com recursos que facilitam muito a vida de quem dirige. Você vai sentir a diferença na hora de encarar o trânsito do dia a dia com o controle de cruzeiro adaptativo e o assistente de estacionamento. Além disso, ele tem navegação semiautônoma para te ajudar nas ruas e rodovias, mudanças de faixa automáticas e até ajuda com conversões à esquerda em cruzamentos complicados. Uma mão na roda, né?

Sob o capô, o A5L traz um motor 2.0 turbo EA888 Evo5 com câmbio S-tronic de 7 marchas. Você pode escolher entre duas opções de potência: uma com 201 cv e outra com 268 cv, ambas com um torque robusto de até 400 Nm. E tem mais, a tração integral Quattro ultra garante que você tenha estabilidade em qualquer condição, enquanto o sistema híbrido leve de 48V permite que o carro rode em modo elétrico em baixas velocidades, ideal para manobras na cidade.

Esse novo modelo da Audi é construído sobre uma plataforma que promete mais eficiência e conforto. Ele pode ser configurado em sete cores diferentes, então você pode deixar seu carro com a sua cara.

Agora, se você está pensando no design, ele também não decepciona. O A5L Sportback apresenta faróis Matrix em LED, lanternas traseiras digitais OLED com 364 pontos de luz e maçanetas semi-embutidas. O perfil elegante mantém a linha característica do A5, com uma silhueta que chama a atenção por onde passa.

Falando um pouco sobre medidas, o A5L tem 4.903 mm de comprimento, 1.883 mm de largura e 1.427 mm de altura. O entre-eixos é de 2.922 mm, ou seja, ele é um pouco mais comprido, largo e baixo que o A5 convencional, o que proporciona mais espaço interno.

E quando o assunto é tecnologia, a cabine também impressiona. O A5L Sportback traz uma tela curva triunfante com três displays: um painel de instrumentos de 11,9”, uma central multimídia de 14,5” e uma tela para o passageiro de 10,9”. E quem não gosta de um volante com base reta e botões físicos ao alcance das mãos?

A experiência sonora é garantida com sistema Bang & Olufsen, com 20 alto-falantes que prometem um som de qualidade. Para completar, um teto solar panorâmico e um porta-malas que pode chegar a 1.361 litros de capacidade fazem desse carro uma ótima opção para quem gosta de viajar com conforto e estilo.