As 5 picapes médias com maior capacidade de carga no Brasil

Quem procura uma picape geralmente é bem diferente de quem está de olho em SUVs, hatches ou sedãs. Enquanto esses outros modelos são mais focados em tecnologia e conforto, quem opta por uma caminhonete valoriza a robustez, resistência e capacidade de carga. É aquela sensação de estar pronto para qualquer desafio, seja na cidade ou na estrada.

A JAC Hunter é uma verdadeira estrela nesse cenário. De acordo com dados da Fenabrave, ela vendeu 260 unidades entre janeiro e agosto de 2025, enquanto a Mitsubishi Triton emplacou 5.859 veículos e a Chevrolet S10 ultrapassou a marca das 18 mil unidades. E quem diria que a Volkswagen Amarok e a Ford Ranger também ficariam de fora? Elas venderam 2.020 e 21.708 unidades, respectivamente.

Pensando em quem leva peso a sério, o Fipe Carros fez um levantamento das cinco picapes cabine dupla com maior capacidade de carga no Brasil. Vamos conferir esse ranking!

1 – JAC Hunter – 1.460 kg

A JAC Hunter é a campeã, com uma capacidade de carga impressionante de 1.460 kg. Isso é 320 kg a mais que a da segunda colocada. Essa picape se destaca, especialmente na versão 4Work, que é voltada para quem precisa de uma robustez a toda prova.

Debruçando sobre o motor, a Hunter vem com um 2.0 turbodiesel que entrega 191 cv e um torque de 46 kgfm. Com 5,33 m de comprimento e uma caçamba que comporta 1.135 litros, é fácil entender por que ela é tão procurada. O preço começa a partir de R$ 239.900.

2 – Mitsubishi Triton – 1.140 kg

A nova geração da Mitsubishi Triton caiu no gosto do público e ocupa o segundo lugar. Ela suporta 1.140 kg e sua caçamba tem um volume de 1.046 litros. O desenho moderno traz um toque especial e é oferecida em várias versões, com preços que vão de R$ 249.990 a R$ 335.990. Um motor 2.4 turbodiesel proporciona 205 cv e um torque de 47,9 kgfm, trabalhando em sincronia com uma transmissão automática de seis marchas que proporciona trocas bem suaves.

3 – Chevrolet S10 – 1.134 kg

A Chevrolet S10 está em terceiro lugar e ganhou uma nova cara em 2024. Ela suporta até 1.134 kg de carga e tem uma caçamba de 1.061 litros. Com 5,36 m de comprimento, essa picape vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel que fornece 207 cv de potência e torque de 52 kgfm. No que diz respeito ao consumo, na cidade ela faz cerca de 10,3 km/l, e na estrada, esses números mudam para 11,3 km/l com câmbio manual. Os preços começam em R$ 243.290.

4 – Volkswagen Amarok – 1.104 kg

A Volkswagen Amarok, com sua capacidade de 1.104 kg e um espaço generoso na caçamba de 1.280 litros, tem tudo para agradar. As dimensões generosas garantem uma boa presença na pista. Com um motor V6 turbodiesel que entrega 258 cv e torque de 59,1 kgfm, ela se destaca em segurança e performance. Os preços giram entre R$ 339.990 e R$ 379.990.

5 – Ford Ranger – 1.071 kg

Por último, mas não menos importante, temos a Ford Ranger, que pode suportar até 1.071 kg. Ela é perfeita para quem gosta de reboque, já que tem capacidade para puxar até 3.100 kg. As dimensões também são generosas, com 5,37 m de comprimento. A nova versão conta com motores a diesel, oferecendo opções que vão do 2.0 turbodiesel de 170 cv até o potente V6 biturbo de 397 cv. Os preços vão de R$ 238.900 a R$ 490.000, atendendo a uma ampla gama de necessidades.

Dirigir essas picapes é bastante diferente de um sedan comum. É uma sensação única, principalmente ao levar carga e perceber a robustez que elas oferecem. Você se sente preparado para qualquer situação na estrada, aproveitando a versatilidade que cada uma delas traz.