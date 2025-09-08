Pix movimenta R$ 164,8 bilhões em transações

Na última sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025, o Pix fez história no Brasil ao registrar aproximadamente 290 milhões de transações. Esse número impressionante mostra como o método de pagamento instantâneo vem se solidificando no nosso dia a dia.

Para dar uma ideia de como isso impacta a economia, aquelas 290 milhões de transações resultaram em R$ 164,8 bilhões movimentados em apenas um dia. Em comparação, em junho deste ano, o Pix já tinha batido a marca de 276,7 milhões de transações, que equivaleram a R$ 135,6 bilhões.

O Banco Central, órgão responsável por regular essas operações, comentou sobre a importância crescente do Pix. Eles ressaltaram que a ferramenta se tornou essencial para a infraestrutura digital do país, ajudando na fluidez da nossa economia.

O pico de transações

Falando sobre os números, os 290 milhões de transações e os R$ 164,8 bilhões refletem como o Pix é eficaz. O Banco Central, em um comunicado, destacou que isso mostra o peso do Pix na economia nacional. Mas, para garantir a segurança dos usuários, o órgão também estabeleceu limites para esse tipo de transação.

Esses limites são mais rigorosos para os pagamentos que não têm autorização adequada e que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional, conhecida como PSTI. Além disso, foi instituído um teto de R$ 15 mil para transações. Se alguém precisar enviar um valor superior a isso, será necessário dividir em múltiplas transações. Essa medida visa detectar atividades suspeitas e proteger ainda mais os usuários.

Por outro lado, instituições financeiras que têm a devida autorização não enfrentam essas mudanças nas suas operações. Isso tudo para manter a confiança e a segurança dos serviços bancários que já são bem estabelecidos no Brasil.

O movimento do Pix na última semana também aconteceu em um cenário internacional interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ex-presidente Donald Trump mencionou em um contexto de críticas às taxas aplicadas no comércio, sinalizando o Brasil como um suposto mal exemplo. Essa situação gerou formalizações e movimentos diplomáticos por parte dos EUA para se justificar.

Essas questões demonstram como o sistema de pagamentos, especialmente com ferramentas como o Pix, se entrelaça com dinâmicas econômicas e políticas, tanto internas quanto externas, mostrando que cada transação tem seu impacto.