As 20 motos mais vendidas no Brasil no 1º semestre de 2025

O mercado de motocicletas no Brasil está a todo vapor em 2025! Nos primeiros seis meses do ano, foram emplacadas nada menos que 1.029.723 motos, um crescimento de 10,33% em relação ao mesmo período do ano anterior. Muita gente está aproveitando as duas rodas para driblar o trânsito e, por que não, sentir a liberdade ao rodar!

Em junho, o número de motos vendidas foi de 179.318. Embora tenha rolado uma leve queda de 7,24% em comparação a maio, onde o volume atingiu 193.348 unidades, o resultado ainda é bem animador. Se compararmos com junho de 2024, temos um aumento de 8,14%! Isso mostra que, apesar das oscilações, a paixão por motos só cresce.

A Honda continua dominando o mercado com força total, sozinha, representa 67,51% das vendas em junho, com 121.078 emplacamentos. No acumulado do semestre, já são 696.528 unidades. É como ver um carro forte na estrada, firme e imbatível! A Yamaha vem em segundo lugar, com 24.101 motos em junho e 145.412 no primeiro semestre. Já a Shineray segura a terceira posição, enquanto a startup Mottu, focada em aluguel de motos, faz um sucesso considerável, ocupando espaço no ranking.

Se você já pegou uma estrada e viu uma CG 160 passando por você, sabe que ela é um dos destaques. Nesse semestre, foram emplacadas 224.750 unidades desse modelo. A Honda Biz também se destaca, com 131.151 vendas, seguida pela Pop 110i e a NXR 160 Bros.

As 20 motos mais vendidas no 1º semestre de 2025

| Posição | Modelo | Emplacamentos |

|———|———————–|—————|

| 1º | Honda CG 160 | 224.750 |

| 2º | Honda Biz | 131.151 |

| 3º | Honda Pop 110i | 113.863 |

| 4º | Honda NXR160 Bros | 91.943 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 43.858 |

| 6º | Honda CB 300F | 31.513 |

| 7º | Yamaha YBR 150 | 29.663 |

| 8º | Honda PCX 160 | 26.405 |

| 9º | Honda XRE 300 Sahara | 21.740 |

| 10º | Yamaha Fazer 250 | 20.767 |

| 11º | Yamaha XTZ 250 | 20.259 |

| 12º | Yamaha Fazer 150 | 19.360 |

| 13º | Honda XRE 190 | 18.629 |

| 14º | Honda Elite 125 | 16.726 |

| 15º | Yamaha Crosser 150 | 15.613 |

| 16º | Shineray SHI 175 | 14.647 |

| 17º | Yamaha NMax 160 | 12.433 |

| 18º | Shineray XY50 | 9.739 |

| 19º | Shineray XY 150 | 9.368 |

| 20º | Avelloz AZ1 | 9.249 |

As 20 motos mais vendidas em junho de 2025

| Posição | Modelo | Emplacamentos |

|———|———————–|—————|

| 1º | Honda CG 160 | 39.039 |

| 2º | Honda Biz | 23.192 |

| 3º | Honda Pop 110i | 20.109 |

| 4º | Honda NXR160 Bros | 17.035 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 9.418 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 5.663 |

| 7º | Honda CB 300F | 4.674 |

| 8º | Honda PCX 160 | 4.075 |

| 9º | Honda XRE 300 Sahara | 4.033 |

| 10º | Yamaha Fazer 250 | 3.808 |

| 11º | Honda XRE 190 | 3.476 |

| 12º | Yamaha XTZ 250 | 3.361 |

| 13º | Yamaha Fazer 150 | 3.220 |

| 14º | Yamaha Crosser 150 | 2.542 |

| 15º | Shineray SHI 175 | 2.450 |

| 16º | Honda Elite 125 | 2.305 |

| 17º | Yamaha NMax 160 | 1.895 |

| 18º | Shineray XY 150 | 1.594 |

| 19º | Shineray XY50 | 1.565 |

| 20º | Avelloz AZ1 | 1.427 |

10 marcas mais vendidas do Brasil no 1º semestre de 2025

| Posição | Marca | Emplacamentos | Participação |

|———|———–|—————|————–|

| 1º | Honda | 696.528 | 67,67% |

| 2º | Yamaha | 145.412 | 14,13% |

| 3º | Shineray | 58.946 | 5,73% |

| 4º | Mottu | 43.858 | 4,26% |

| 5º | Avelloz | 14.408 | 1,40% |

| 6º | Royal Enfield | 13.898 | 1,35% |

| 7º | Bajaj | 11.629 | 1,13% |

| 8º | Haojue | 10.438 | 1,01% |

| 9º | BMW | 6.564 | 0,64% |

| 10º | Triumph | 6.536 | 0,63% |

10 marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2025

| Posição | Marca | Emplacamentos | Participação |

|———|———–|—————|————–|

| 1º | Honda | 121.078 | 67,51% |

| 2º | Yamaha | 24.101 | 13,44% |

| 3º | Shineray | 10.110 | 5,64% |

| 4º | Mottu | 9.418 | 5,25% |

| 5º | Avelloz | 2.562 | 1,43% |

| 6º | Royal Enfield | 2.517 | 1,40% |

| 7º | Bajaj | 1.890 | 1,05% |

| 8º | Haojue | 1.738 | 0,97% |

| 9º | Triumph | 1.332 | 0,74% |

| 10º | BMW | 1.177 | 0,66% |

E assim, as motos estão dominando as ruas e a paixão dos brasileiros. Não tem como negar que elas são uma excelente escolha para quem busca agilidade, economia e um pouco de aventura no dia a dia.