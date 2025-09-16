Mundo Automotivo

99 anuncia investimento de R$ 2 bilhões em delivery após reunião com Lula

Crédito da imagem: Ricardo Stuckert/Presidência da República

A gente sabe que o mercado de entrega de comida está pegando fogo, né? E não é à toa que a 99 decidiu investir pesado por aqui. Recentemente, a empresa anunciou que vai dobrar os investimentos no Brasil, destinando nada menos que R$ 2 bilhões até junho de 2026 para fortalecer o 99Food. Se você já usou o app, deve ter percebido que a concorrência está acirrada, principalmente com o iFood dominando a cena.

O fundador da DiDi, que é a controladora chinesa da 99, comentou que o Brasil é um ponto estratégico na expansão global da empresa. Ele vê no nosso país uma combinação de escala e oportunidades, o que justifica toda essa grana para acelerar o crescimento. O plano é ambicioso: abrir o serviço em 15 novas cidades até 2025 e outras 20 até 2026. Vamos ver se eles conseguem ganhar espaço contra gigantes como Rappi e Keeta, que também estão de olho aqui.

Atualmente, o 99Food está operando só em Goiânia e São Paulo, mas essa expansão promete dar uma sacudida no setor. E olha, uma parte significativa desse investimento vai ser destinada a melhorar as condições dos entregadores. São R$ 50 milhões para construir pontos de apoio nas capitais, com água, banheiro e locais para descanso. Assim, fica mais fácil atrair e manter esses profissionais que fazem a entrega acontecer.

E não para por aí! A 99 também anunciou linhas de crédito que somam R$ 6 bilhões, destinadas a ajudar os entregadores a comprar ou alugar motos e bicicletas elétricas. Essa iniciativa deve beneficiar até 600 mil entregadores até 2030. Imagine o impacto disso nas entregas? Com mais veículos elétricos, a mobilidade se torna mais eficiente e sustentável.

Além da infraestrutura e do apoio aos entregadores, a 99 está se unindo ao Ministério da Saúde em um projeto que vai oferecer transporte gratuito para pacientes do SUS até hospitais públicos. Com um investimento de R$ 1 milhão, serão disponibilizados 43 mil vouchers para corridas em 32 cidades. É uma iniciativa louvável que mostra um lado social da empresa.

No final das contas, a 99 está se preparando para uma briga de gigantes no setor. Eles estão apostando na tecnologia, na mobilidade elétrica e nos benefícios sociais para se destacar. Agora é esperar para ver como vai ser essa disputa acirrada e se os consumidores vão abraçar essas novas propostas. Em meio a tudo isso, o que não falta é expectativa!

