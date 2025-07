5 SUVs disponíveis pelo preço do Hyundai Creta Ultimate 2026

O Hyundai Creta 2026 continua com o mesmo visual imponente que virou marca registrada, mantendo sua sólida estrutura e traços retos. Com 4,33 metros de comprimento e um porta-malas que comporta 422 litros, o SUV não fez alterações no design ou nas opções de motorização. E as versões? Elas permanecem quase idênticas aos modelos anteriores, com a mesma lista de equipamentos.

A versão topo de linha, a Ultimate, impressiona com seu motor 1.6 turbo a gasolina, que entrega 193 cv e 27 kgfm de torque. Um detalhe que muitos motoristas valorizam é a transmissão automatizada de sete marchas com dupla embreagem, que promete um desempenho eficiente nas diversas situações do dia a dia. E não é só isso: ela consome, em média, 11,9 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada, segundo o Inmetro. Além disso, os itens de série incluem rodas aro 18, bancos em couro com ajustes elétricos, câmera de ponto cego e assistente de tráfego cruzado — perfeito para quem vive na correria.

Com tudo isso, o Creta não saiu ileso da alta nos preços, agora perto dos R$ 200 mil, sendo a versão Ultimate a partir de R$ 198.120. Vale a pena fazer uma pesquisa antes de decidir, já que nessa faixa de preço surgem opções interessantes, incluindo SUVs médios como o Toyota Corolla Cross XRE e o Jeep Compass.

Toyota Corolla Cross XRE (R$ 191.190,00)

O Toyota Corolla Cross XRE 2026 é uma das versões intermediárias, estando abaixo dos modelos mais completos. Ele recebeu atualizações no visual e agora segue o design da versão tailandesa. O que pode surpreender é que, embora seja maior do que o Creta Ultimate, sai por R$ 6.930 a menos.

Debruçando sobre a mecânica, o XRE traz um motor 2.0 Dynamic Force com até 175 cv a 6.600 rpm, além de torque de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. Sua transmissão CVT simula 10 marchas, garantindo uma experiência de condução mais dinâmica. E para completar, inclui um ar-condicionado digital dual zone, carregador de celular sem fio e um painel digital bacana.

Jeep Compass Sport (R$ 186.990,00)

O Jeep Compass Sport é um forte concorrente no segmento e vem equipado com um motor turbo flex de 1.3, que entrega até 185 cv e 27,5 kgfm de torque. O modelo, que conta com câmbio automático de seis marchas, tem preço sugerido de R$ 186.990 — R$ 11 mil a menos que o Creta.

Pensando na segurança, vem com seis airbags, controles de tração e estabilidade, além de uma central multimídia de 8,4” compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E por falar em espaço, o porta-malas tem 476 litros, superando o Corolla Cross.

GWM Haval H6 One (R$ 199.000,00)

Dando um passo mais refinado, o GWM Haval H6 One é uma edição especial limitada a 2 mil unidades. Com um preço de R$ 199 mil, ele é só R$ 880 mais caro que o Creta Ultimate. O modelo mantém um sistema híbrido, combinando motor 1.5 turbo com um motor elétrico, entregando impressionantes 243 cv e 54 kgfm de torque.

Os detalhes visuais são chamativos, com rodas exclusivas e lanternas de destaque. E, claro, o interior não fica atrás em equipamentos, trazendo itens como farol alto automático e travamento das portas ao se afastar da chave.

BYD Song Pro GL (R$ 194.800,00)

O BYD Song Pro GL busca espaço entre os SUVs médios, trazendo uma motorização híbrida plug-in. Por R$ 194.800, ele é R$ 3.320 mais barato que o Creta Ultimate. O sistema híbrido combina um motor 1.5 aspirado com um motor elétrico, resultando em até 223 cv.

O modelo também se destaca pela autonomia elétrica, que pode chegar a 49 km com a bateria de 12,9 kWh.

Novo Nissan Kicks Platinum (R$ 199.000,00)

Por fim, o Nissan Kicks Platinum 2026 é a versão mais completa do SUV e chega com um design mais sofisticado. Com um preço de R$ 199 mil, ele rivaliza diretamente com o Creta Ultimate. O Kicks cresceu em dimensões e no porta-malas, agora com 470 litros.

Sob o capô, conta com um motor 1.0 turbo flex que gera até 125 cv de potência e tem uma transmissão de dupla embreagem. Segundo o Inmetro, promete números de consumo bem interessantes, tornando-o uma opção válida para quem quer um SUV com estilo e eficiência.