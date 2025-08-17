25 SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025

Os SUVs seguem fazendo sucesso nas estradas brasileiras! Os números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que esse segmento já representa mais da metade dos veículos vendidos por aqui. E em agosto de 2025, a febre dos utilitários continua em alta, com alguns modelos se destacando ainda mais.

Em uma análise da Fipe Carros, fica claro que a liderança de vendas mudou um pouco. O Toyota Corolla Cross tomou a frente com um impressionante total de 3.888 unidades vendidas. Isso é uma diferença considerável, especialmente ao ultrapassar o Volkswagen T-Cross, que ficou em segundo lugar com 3.464 unidades. Quem está de olho na compra de um SUV deve ficar ligado nessa disputa!

Na sequência, o Hyundai Creta garante a terceira posição com 3.211 vendas, seguido do Fiat Fastback, que registrou 2.518 unidades. Por sua vez, o Fiat Pulse continua firme no mercado, ocupando a quinta posição, apesar de uma pequena queda nas vendas, com 2.343 unidades emplacadas.

Se você dirige muito em trânsito, já sabe como um carro bem posicionado no mercado pode ser uma mão na roda. E o Nissan Kicks não fica de fora, trazendo 2.318 emplacamentos, embora tenha visto uma queda de 30% em relação ao mês anterior. Lembre-se de que os números consideram tanto a nova geração do SUV quanto a antiga, que ainda está disponível como Kicks Play.

A lista continua com o Chevrolet Tracker, em sétimo lugar, com 2.314 unidades vendidas. Logo atrás, o Volkswagen Nivus alcança a oitava posição, com 2.270 carros emplacados. O Volkswagen Tera, nesse ritmo, está na nona posição, registrando 2.043 unidades e um crescimento de 20,2% em relação ao mês passado. E para fechar o ranking dos dez mais vendidos, temos o Honda HR-V, com 1.990 veículos comercializados.

Agora, se você está curioso sobre como ficou essa disputa no pódio, aqui está o ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Toyota Corolla Cross 3.888 2º Volkswagen T-Cross 3.464 3º Hyundai Creta 3.211 4º Fiat Fastback 2.518 5º Fiat Pulse 2.343 6º Nissan Kicks 2.318 7º Chevrolet Tracker 2.314 8º Volkswagen Nivus 2.270 9º Volkswagen Tera 2.043 10º Honda HR-V 1.990

Esses números são só um reflexo da paixão dos brasileiros por SUVs. É bacana ver como o mercado está sempre mudando e como as montadoras se esforçam para conquistar cada vez mais espaço em nossas garagens.