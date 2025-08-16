25 carros mais vendidos em agosto até o momento

Com os números atualizados dos emplacamentos da Fenabrave até o dia 15 de agosto, temos uma disputa bem acirrada pelo topo da lista. O VW Polo ficou com 5.950 unidades registradas, levando uma vantagem de quase 300 sobre a Fiat Strada, que emplacou 5.672. É curioso pensar que, em julho, a picape da Fiat liderava com mais de 1.500 unidades à frente.

Nos primeiros dias do mês, o Hyundai HB20 chegou a ser o favorito, mas perdeu essa posição para o Fiat Argo, que ficou na terceira colocação com 4.775 unidades. E não vamos esquecer do Toyota Corolla Cross, que aparece no top 5 com 3.888 unidades e é o campeão entre os SUVs e crossovers. Se continuar assim, pode bater recorde de vendas até o final do mês. O VW T-Cross, que já foi o queridinho, está com 3.464, mas enfrenta forte concorrência do Hyundai Creta, que emplacou 3.211.

Dando uma olhada nos modelos mais acessíveis, o Fiat Mobi se destacou na faixa dos R$ 70 mil, somando 3.050 unidades. Ele está à frente da VW Saveiro com 2.590 e do Fiat Fastback com 2.518. O Fiat Pulse também está mostrando seu valor, quase alcançando o top 10 com 2.343 emplacamentos. Na disputa acirrada pelo 12º lugar, o Nissan Kicks e o Chevrolet Tracker estão separados por apenas 4 unidades — um verdadeiro embate!

Se você é fã do Onix, vale mencionar que ele aparece somente em 15º lugar, com 2.083 unidades, sofrendo com a chegada da nova linha 2026 da Chevrolet. O VW Tera, por sua vez, não ficou muito atrás, com 2.043 emplacamentos. Falando dos SUVs médios, o Caoa Chery Tiggo 7 está na cola do Jeep Compass com 1.717 emplacamentos, uma diferença bem pequena de menos de 100 unidades. E, para fechar, o único elétrico na lista é o BYD Mini, que conquistou 1.471 compradores, superando o Toyota Corolla Cross.

Para quem gosta de número, aqui estão os 10 primeiros colocados até agora:

| Posição | Modelo | Emplacamentos |

|———|————————|—————|

| 1º | VW Polo | 5.950 |

| 2º | Fiat Strada | 5.672 |

| 3º | Fiat Argo | 4.775 |

| 4º | Hyundai HB20 | 4.747 |

| 5º | Toyota Corolla Cross | 3.888 |

| 6º | VW T-Cross | 3.464 |

| 7º | Hyundai Creta | 3.211 |

| 8º | Fiat Mobi | 3.050 |

| 9º | VW Saveiro | 2.590 |

| 10º | Fiat Fastback | 2.518 |

Muita movimentação pelas ruas e estradas do Brasil, e os carros não param de surpreender!