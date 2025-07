Zeekr 001 FR se destaca com promessa de 2.000 cv de potência

A Zeekr está por trás de uma promessa que vai fazer os apaixonados por velocidade tremerem: rumores indicam que a marca pode lançar uma versão ainda mais poderosa do seu hipercarro elétrico, o 001 FR. A ideia é aumentar a potência desse foguete sobre rodas para impressionantes 2.000 cavalos. Se isso se confirmar, será algo inédito vindo da China.

Para suportar essa explosão de potência, a Zeekr vai ter que fazer algumas mudanças bem legais. A carroceria precisa ser mais leve e componentes como freios e pneus têm que ser recalibrados para lidar com o que a nova configuração vai trazer. Quem já pegou a estrada sabe o quanto esses detalhes são cruciais na hora do aperto.

E não podemos esquecer do que o 001 FR já oferece. Com seus 1.300 cv, esse carrão acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,02 segundos! Ele foi lançado em outubro de 2023 e custa cerca de 769.000 yuan, ou algo em torno de 107 mil dólares. É um investimento que, pelo que parece, promete muito retorno em emoções ao volante.

A força motriz dele vem de quatro motores elétricos e uma bateria de 100 kWh, que pode ser recarregada de 10% a 80% em apenas 15 minutos. Você sabia que ele ainda tem modos bacanas de condução, como o “Modo Raikkonen” e o “Modo Overclocking”? Esses modos são projetados para dar um up na performance, tornando a experiência de dirigir ainda mais incrível.

Agora, essa possível versão de 2.000 cv surge em um momento em que o mercado de hipercarros elétricos na China está um verdadeiro fevereiro de inovações. Durante o lançamento do modelo atual, o CEO da Zeekr chegou a dizer que as concorrentes levariam uns cinco anos para alcançar o que eles estavam fazendo. Mas parece que esse tempo pode estar encurtando.

Recentemente, a Xiaomi entrou na jogada com o SU7 Ultra, que possui 1.500 cv. Essa corrida pela potência está cada vez mais acirrada, e os 300 mil pedidos da Xiaomi YU7 na China são prova do quanto esse pé na tábua está chamando a atenção do público.

Com essa nova versão, a Zeekr claramente está respondendo ao mercado, buscando manter seu posto de destaque entre os hipercarros elétricos. Enquanto isso, outras marcas, como a MG Motor, também estão dando seus passos na busca por tecnologias que elevem o desempenho dos veículos. E a gente, claro, fica aqui sonhando e torcendo para que essas máquinas cheguem logo às nossas estradas!