XPeng P7 recebe novo design e vai a 820 km de autonomia

A XPeng acaba de lançar o novo P7, um sedã elétrico que promete ser um verdadeiro show de tecnologia e design futurista. Com previsão de chegar ao mercado no fim de agosto, ele vai encarar gigantes como o Xiaomi SU7 e o Tesla Model 3, mostrando que o segmento de elétricos na China está pegando fogo.

Visualmente, o P7 é um espetáculo à parte. Ele traz a nova linguagem de design chamada Xmart Face, que soma uma faixa de LED frontal em formato de estrela, luzes verticais em “H” e um spoiler traseiro ativo, tudo bem estilizado. Detalhes como as rodas com design em “X” e um teto flutuante não só embelezam, mas também ajudam na aerodinâmica — o que, para quem ama velocidade, é sempre um ponto a favor.

Imagine entrar nesse carro e se deparar com um painel chamado “Technology Island”. A tela central de 15,6” não é apenas grande, mas se movimenta em três eixos, dando um toque moderno ao visual. E aquele volante esportivo de três raios? Um charme à parte! Ah, e se você é fã de tecnologia, vai curtir saber que o sistema de projeção AR-HUD de 87” foi desenvolvido em parceria com a Huawei. Coisas de outro nível!

Mas não para por aí. O P7 vem equipado com três chips Turing feitos pela própria XPeng e o potente processador Snapdragon 8295P, que deixam a experiência de dirigir super conectada. Além disso, novas funções vão aparecer com atualizações via OTA, ou seja, você vai ter sempre o melhor nas rodas.

Falando sobre potência, o que diga o motor: opções de tração traseira com até 367 cv e tração integral que chega a incríveis 595 cv. As baterias são igualmente impressionantes, variando entre 74,9 kWh e 92,2 kWh, dependendo da versão que você escolher. E para quem tem o pé um pouco mais pesado, essa gama é uma ótima notícia!

Quando o assunto é recarga, prepare-se para se surpreender. O P7 suporta carregamento rápido 5C e, em apenas 10 minutos, consegue recuperar 512 km de autonomia. É menos tempo do que a gente leva para tomar um café! Para completar, se você precisar recarregar de 10% a 80%, leva pouco mais de 11 minutos. Quer coisa melhor para facilitar sua vida na estrada?

E a autonomia, então? Dependendo da versão, você pode rodar 702 km no modelo padrão, 820 km na opção de longo alcance ou 750 km na versão com tração nas quatro rodas. Para quem adora longas viagens, isso é um sonho!

Medindo 5,01 metros de comprimento e com 3 metros de entre-eixos, o P7 ficou maior que a versão anterior, o que só reforça a proposta da XPeng de oferecer um carro elétrico premium, focado em inovação e sofisticação. Para quem adora dirigir com estilo e tecnologia de ponta, o novo P7 é com certeza uma novidade para ficar de olho!