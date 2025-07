Xpeng G6 híbrido é flagrado em versões na China

A Xpeng, essa fabricante chinesa que está sempre inovando no mundo dos elétricos, vai dar um novo passo nos próximos anos. Eles estão se preparando para lançar uma linha de veículos híbridos, conhecidos como EREV, que promete resolver aquele medo que muitos motoristas têm sobre a autonomia dos carros elétricos. Afinal, quem não fica com um pé atrás quando o assunto é rodar por aí sem saber se vai ter energia suficiente?

O primeiro carango dessa nova linha vai se chamar G01 e está agendado para estrear em 2025. A base do carro será a minivan X9 MPV, e vem equipada com um sistema batizado de Kunpeng. Esse sistema é realmente animador: ele promete até 430 km só no modo elétrico e, com ajuda do motor a combustão que funciona como gerador, chega a incríveis 1.400 km no total. Imagina pegar a estrada sem se preocupar com paradas frequentes?

A Xpeng já apresentou o seu sistema Kunpeng Super Electric em novembro de 2024. Eles garantem que é o que há de melhor quando se fala em alcance. O objetivo? Minimizar a “ansiedade de autonomia” que muitos motoristas sentem e, claro, conquistar quem procura mais flexibilidade no dia a dia.

Durante uma teleconferência em março, a fabricante anunciou que vai lançar vários modelos novos na segunda metade de 2025, incluindo tanto elétricos a bateria quanto esses híbridos. A nova tecnologia irá estar em todos, e parece que a Xpeng está de olho em modelos que vão fazer a diferença no mercado.

Um portal de notícias, o 36kr, revelou que a marca já está de olho em pelo menos cinco modelos EREV, incluindo sedãs e SUVs. Alguns nomes confirmados incluem versões híbridas do popular P7 e do G6, que já é uma estrela na Europa na sua versão totalmente elétrica.

Por falar no G6, a versão híbrida deve chegar só em 2026. Recentemente, um protótipo disfarçado foi visto abastecendo em um posto — o que indica que a galera da Xpeng está a todo vapor com os testes. O bocal de combustível estava na traseira, do lado do motorista, enquanto o carregador elétrico estava do lado oposto. Uma sacada e tanto!

Além disso, a Xpeng quer ampliar suas opções, oferecendo tanto motorização elétrica quanto híbrida nos próximos lançamentos. A ideia é atingir um público ainda maior e competir em um mercado que está se diversificando cada vez mais.

E não é só a Xpeng que está nessa onda. Outras fabricantes já estão seguindo o mesmo caminho. A Nissan, por exemplo, está preparando o Rogue 2027 com versões híbridas, e a Haval revelou o Big Dog 2026 na China, apostando em um design renovado e um monte de tecnologia.

Essas novidades mostram que o mercado automotivo está em plena transformação, oferecendo opções cada vez mais interessantes para quem gosta de dirigir e quer manter a sustentabilidade em mente.