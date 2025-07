Xiaomi Auto foca na experiência emocional em seus veículos

A Xiaomi Auto vem chamando a atenção no mundo dos automóveis com uma abordagem que vai além do básico. A ideia não é só lançar carros bonitos ou com bom desempenho, mas criar uma conexão emocional com quem dirige. Afinal, quem não gosta de ter uma experiência memorável ao volante, não é mesmo?

Li Tianyuan, o cabeça do design da Xiaomi Auto, compartilhou um pouco dessa filosofia em uma conversa com o site Sina Tech. Ele comenta que, embora a parte técnica e os números sejam importantes, é o “valor emocional” que realmente diferencia um carro de outro. “Não é apenas a memória que torna algo inesquecível, mas sim a emoção que ele desperta no momento”, disse.

### Design que Encanta

Li destaca três princípios que guiam o time de design da Xiaomi: seguir a ciência, respeitar as leis da natureza e confiar na intuição. Esses pilares estão por trás de cada detalhe nos modelos da marca, garantindo que a identidade dos carros seja consistente. Essa conexão emocional que ele menciona faz total sentido, especialmente quando pensamos na emoção de dirigir um carro que realmente nos encanta.

Os modelos SU7 e YU7, por exemplo, já estão fazendo sucesso nas redes sociais da China. O SU7 foi chamado de “Mi-shijie”, uma mistura de “Mi” (da Xiaomi) com “Porsche”, por causa da sua semelhança com o Taycan. Já o YU7 ganhou o apelido de “Fala-mi”, em uma brincadeira que lembra o Ferrari Purosangue. E olha, mesmo com as comparações, muitos consideram esses carros como opções mais acessíveis, com um visual super sofisticado.

### Acelerando a Produção

Embora não tenha comentado sobre os apelidos, Li deixou claro que a Xiaomi está mais preocupada em impactar positivamente os usuários do que em evitar comparações. Às vezes, uma boa repercussão nas redes pode até trazer mais interesse para os veículos. E falando em interesse, a empresa está acelerando a produção do SUV elétrico YU7 com uma nova fábrica na China.

Li traz uma bagagem internacional e uma visão interessante. Começou a carreira na BMW Designworks em 2012 e participou de projetos em divisões icônicas como a BMW i e M, além de colaborar com marcas como MINI e Rolls-Royce. Essa experiência certamente influencia suas decisões na Xiaomi.

Para ele, a indústria automotiva chinesa tem uma vantagem: não está presa a tradições antigas como as da Europa ou América do Norte. Isso representa uma grande oportunidade para os designers locais criarem algo realmente inovador, principalmente com a transição para novas fontes de energia.

### Um Olhar para o Futuro

A Xiaomi definiu o SUV YU7 como um passo evolutivo em sua linguagem visual, misturando continuidade e renovação. Eles querem que esse modelo seja um reflexo da filosofia de design que a marca está construindo no mercado global. A resposta do público foi ótima – o YU7 superou as expectativas com 300 mil reservas em apenas 72 horas. É de emocionar até os entusiastas mais céticos, não acham?