VW Tera descontinua série especial The Town

O SUV Volkswagen Tera teve sua série especial, chamada Tera The Town, lançada mas já saiu do catálogo. Essa edição era um pacote opcional para a versão High TSI, feita em parceria com o festival musical The Town, que rola em setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Essa série não era só mais um modelo; ela trazia emblemas nas colunas traseiras, teto pintado de preto e rodas escurecidas, tudo com um toque de exclusividade. O objetivo? Aproveitar o hype de um dos maiores eventos de música do Brasil e dar um empurrãozinho na estreia desse SUV compacto.

Com o fim da edição especial, o preço da versão topo, a High, subiu para R$ 141.890. Agora, ela vem equipada com o pacote Outfit, que inclui bancos parcialmente em couro, retrovisores e maçanetas na cor Preto Ninja, e rodas de liga leve de 17 polegadas, tudo escurecido para dar aquele ar mais robusto.

Mas engana-se quem pensa que o Tera é o primeiro a carregar essa bandeira. Em setembro de 2023, a Volkswagen já havia lançado o T-Cross The Town, um modelo limitado que também tinha um design especial. Com 3.000 unidades, o T-Cross vinha com pintura bicolor e um motor 1.0 TSI flex de 128 cv, sempre acompanhando um câmbio automático de seis marchas.

Recentemente, o Tera passou por um reajuste, que chamou a atenção justamente porque em meio a cortes de preços no setor, ele veio para cima. O novo preço fez com que ele ficasse R$ 6.900 acima do Fiat Pulse, sua concorrente direta. Isso é algo que quem acompanha o mercado de carros sabe que pode fazer diferença na hora da escolha.

Essa diferença de preços faz com que o Tera também ultrapasse o Renault Kardian, colocando uma pressão a mais nos consumidores. Na lista de equipamentos, o Tera não decepciona. A frenagem automática e a central multimídia VW Play estão em praticamente todas as versões.

Falando em motorização, o Tera chega em quatro versões. A 1.0 MPI tem motor aspirado, enquanto o 170 TSI já vem com motor turbo. A partir da versão Comfort TSI, o carro ganha um câmbio automático, algo que quem já enfrentou trânsito sabe como pode fazer a diferença.

Com uma altura de 1.504 mm e um porta-malas de 350 litros, o Tera tem um bom espaço que é sempre bem-vindo, principalmente quando se planeja uma viagem de fim de semana. Ele se posiciona bem entre o Polo e os SUVs Nivus e T-Cross, sendo uma opção interessante no mercado.