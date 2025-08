VW Taos 2026 e novo Jetta GLi passam por testes juntos

A Volkswagen está em ritmo acelerado para 2025 e já está testando duas surpresas quentes para os fãs de carros: o Jetta GLI e o SUV Taos. Revelados em testes pelas ruas de São Paulo, esses modelos devem chegar com tudo no final do ano. Quem ama dirigir, com certeza, vai querer ficar de olho.

Os protótipos ainda estão cobertos de camuflagem, mas já dá para notar algumas mudanças bem legais. O Jetta GLI, por exemplo, ganhou faróis em LED mais afilados, que combinam com uma grade frontal totalmente repaginada. Um detalhe bacana é que as luzes agora são conectadas por uma barra luminosa. Isso já vemos em modelos como o Nivus e o Golf MK8.5, e é sempre um charme.

Além disso, o para-choque dianteiro foi modernizado, agora com uma entrada de ar mais acentuada e um friso vermelho que vai de lado a lado do carro. As molduras em colmeia continuam, mas com um visual mais atualizado. Na traseira, as lanternas têm um novo design de LEDs, que criam uma assinatura visual super moderna. E não podemos esquecer das rodas de 18 polegadas, que também estão com um visual escurecido e bem atrativo.

Por dentro, o Jetta GLI deve continuar com o potente motor 2.0 TSI, que entrega generosos 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, sempre aliado a um câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas. Com esse motor, quem gosta de pegar a estrada vai se divertir de verdade.

Taos mudará mais

E sobre o Taos, a mudança promete ser mais profunda. O modelo, que até agora era produzido na Argentina, vai ser importado do México. Isso significa que a fábrica argentina vai se concentrar apenas na produção da picape Amarok. O novo Taos vai seguir o estilo do modelo que já brilha no mercado mexicano, com faróis redesenhados e um novo arranjo de luzes.

O para-choque também ganhou entradas de ar maiores e um detalhe estiloso em cores contrastantes, mantendo o DNA do modelo atual, mas com um toque exclusivo para a nossa região. Na traseira, o Taos terá lanternas também interligadas por LEDs, além de alterações no para-choque e novos designs para as rodas, que variarão conforme a versão.

Tanto para quem é fã do Jetta GLI quanto para os admiradores do Taos, as novidades prometem deixar os modelos ainda mais desejados. E com a atualização na paleta de cores, quem sabe teremos até um verde vibrante para dar aquele destaque nas ruas.