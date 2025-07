Testes do Onvo L90 alavancam ações da Nio em Hong Kong

A Onvo, que faz parte da Nio e visa o mercado de carros familiares, começou a testar seu novo SUV elétrico, o L90. Os testes tiveram início há pouco tempo e, para a galera que ama carros, é uma ótima oportunidade de conferir de perto essa novidade. Com mais de 400 showrooms em 140 cidades da China, cerca de 600 unidades do L90 já estão disponíveis para quem quiser dar uma voltinha.

O grande lançamento do modelo está marcado para o dia 31 de julho. É normal que as montadoras chinesas façam essas estréias à noite, geralmente por volta das 19h. Então é bom ficar ligado na data, porque a expectativa está lá em cima!

A pré-venda começou no dia 10 de julho, e o preço inicial é de RMB 279.900, que dá algo em torno de 39 mil dólares. E se você optar pelo aluguel da bateria, o valor cai um pouco para RMB 193.900. Bem estratégia de mercado, não? Fiquem de olho, porque o preço final pode ser menor no lançamento, o que é bem comum nos elétricos por lá.

Agora, o que chama a atenção é que as primeiras entregas do L90 estão agendadas para o dia 1º de agosto. Isso faz dele um dos modelos de entrega mais rápida já feitos pela Nio. A expectativa é grande, e a marca está apostando pesado para garantir que o L90 seja um sucesso de vendas.

Desde o início da pré-venda, as ações da Nio estão bombando! Só nessa quarta-feira, elas subiram quase 9% em Hong Kong, alcançando HK$ 39,35. Nos EUA, as ações também mostraram força, com alta de 10,84%, fechando a US$ 5,01. Isso só mostra que a galera está confiante nesse novo SUV.

Curiosamente, o lançamento do L90 vai acontecer em um cenário de forte concorrência. Apenas dois dias antes, a Li Auto vai apresentar seu novo modelo elétrico, o Li i8. A pré-venda deles começou em 17 de julho, com preços que variam entre RMB 350.000 e RMB 400.000. A disputa entre esses lançamentos é bem interessante e já está rendendo comparações.

Os especialistas apontam que o L90 pode ter uma relação custo-benefício mais vantajosa. E enquanto isso, as ações da Li Auto estão em uma montanha-russa, subindo e descendo. Apesar de uma leve queda nesta semana, elas ainda acumulam uma alta de 14% desde que começaram a pré-venda do Li i8. Com essa competição acirrada, o mercado de elétricos está realmente pegando fogo!