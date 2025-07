Stellantis retoma a marca SRT após Hemi V8

Famosa pelo Viper, a SRT está de volta para agitar os apaixonados por velocidade. A submarca de performance da Stellantis ficou um tempo no “modo soneca”, mas ressurgiu com tudo nesta quarta-feira (3). O plano é lançar novos modelos que vão deixar os entusiastas com o coração acelerado, trazendo emblemas de marcas como Dodge, Jeep e Ram.

Para guiar esse retorno triunfante, a Stellantis trouxe Tim Kuniskis, o cara que está por trás da Ram e agora vai tocar as marcas americanas do grupo. Vale lembrar que a SRT, que significa Street and Racing Technology, foi criada em 1989 para dar vida ao icônico Dodge Viper, mas hoje em dia só temos o Durango SRT Hellcat rodando nas ruas — um SUV que tem sido vendido em quantidades limitadas desde 2020.

“Estamos reunindo a banda de novo”, disse Kuniskis em tom descontraído. Ele quer organizar a SRT e criar carros com uma performance que vai deixar todo mundo empolgado. O time de engenharia já está seleto, reunindo especialistas em motorização e dinâmica de veículos, tudo para manter o nome SRT vivo com a qualidade que os fãs esperam.

Embora ainda não tenhamos muitos detalhes sobre os novos projetos, a expectativa é que os clássicos muscle cars voltem com força total, incluindo o robusto V8 Hemi. Um teaser da marca já deixou todos na expectativa, mostrando o rugido do motor e a mensagem “É hora de fazer barulho de novo”. Dá para sentir a adrenalina no ar!

A intenção é que os próximos modelos da SRT ultrapassem as fronteiras quando o assunto é potência e tecnologia. Será que teremos novidades antes do final do ano? Com o ritmo acelerado de Kuniskis na transformação da Ram, muitos acreditam que sim. A receita é clara: conectar-se com os clientes e oferecer experiências que aquecem o coração dos apaixonados por carros, algo que a Stellantis tem em mente.

A movimentação no grupo reflete um desejo genuíno de proporcionar não apenas carros, mas experiências que falem diretamente com os fãs. Tim é reconhecido por sua abordagem envolvente e estratégica, e tem a confiança da diretoria da Stellantis para fazer as marcas brilharem mais uma vez. Vamos aguardar ansiosos para ver o que vem por aí!