Renault Clio 2026 é lançado sem versão elétrica; detalhes aqui

O Renault Clio é aquela joia dos compactos, muito querido na Europa, com impressionantes 17 milhões de unidades vendidas desde 1990. Mesmo em 2025, ele continua a brilhar e liderar vendas em vários mercados. Agora, o Clio se prepara para sua sexta geração e promete chegar com um visual de dar inveja e mais tecnologia pra alegrar o dia a dia.

Sua estreia no Salão de Munique colocou o novo Clio em destaque, e não é pra menos. O design ficou mais ousado, com linhas que realmente chamam a atenção. Ele cresceu um pouquinho, agora tem 4,12 metros de comprimento e 1,77 metros de largura. Isso não só traz mais presença, mas também uma estabilidade melhor sem perder a essência compacta que a galera ama. A frente traz faróis afilados e uma grade hexagonal com o novo logotipo, enquanto as lanternas traseiras são bipartidas, oferecendo um toque moderno.

### Interior Moderno e Prático

Quando você entra no Clio, a impressão é de que tudo foi pensado pra facilitar a vida. O interior mistura tecnologia e praticidade, contando com duas telonas de 10 polegadas, um volante atualizado e materiais que parecem mais sofisticados. O sistema multimídia tem integrado o Google, o que significa que você tem mapas, assistente de voz e até a Play Store na palma da mão. E para não deixar tudo de lado, a Renault manteve comandos físicos pra funções essenciais como ar-condicionado e ajustes de som. Ah, e o porta-malas é bem generoso, com 391 litros de capacidade e acesso tranquilo.

### Novidades no Desempenho

Agora, bora falar das mecânicas. O grande destaque fica por conta do sistema híbrido E-Tech. Ele conta com um motor 1.8 a gasolina e dois motores elétricos, resultando em 160 cv e 17,3 kgfm. Com esse setup, o Clio vai de 0 a 100 km/h em só 8,3 segundos! E a parte mais interessante é que ele pode rodar até 80% do tempo em modo elétrico na cidade, o que garante um consumo médio de 25,6 km/l e uma autonomia de até 1.000 km. É um sonho para quem passa muito tempo no trânsito.

### Configurações e Potência

Para quem é mais tranquilo, a versão de entrada traz um motor 1.2 turbo de três cilindros com 115 cv. Você pode optar entre câmbio manual ou um automático de dupla embreagem. E se você também é do time do GLP, tem uma versão bicombustível com 120 cv esperando por você.

A plataforma CMF-B passou por ajustes, abrindo as portas para sistemas híbridos e uma gama de assistências modernas, como frenagem automática e câmeras de alta resolução. E para quem curte um som top de linha, a opção de áudio premium da Harman Kardon tá lá.

### O Futuro do Clio

Ah, vale lembrar que, apesar de trazer toda essa eletrificação, a Renault ainda não vai lançar uma versão elétrica do Clio, tudo por conta do foco na transição elétrica com o Renault 5. E por enquanto, o hatch não tem previsão de chegar ao Brasil, onde o interesse continua em SUVs e picapes, que estão bombando por aqui.

No fim das contas, o novo Clio promete ser uma ótima opção para quem busca um carro compacto, inteligente e cheio de estilo para encarar o dia a dia nas cidades.