Ram revela imagem da “Titano” e anuncia data de lançamento

Já deu para sentir a adrenalina no ar com a chegada da nova picape média da Ram! Recentemente, ela foi flagrada na Argentina e a marca não perdeu tempo: soltou as primeiras imagens e confirmou a data do lançamento. A base desse novo modelo é a Fiat Titano, que recebeu um belo upgrade e agora é fabricada por lá.

O primeiro vídeo da Ram mostra a grade icônica da marca — com o nome “RAM” em destaque — mas sem revelar todos os detalhes do visual. No clipe, dá para perceber um rack de iluminação no teto e algumas luzes laranjas na parte superior da grade. O estilo lembra bastante as picapes veteranas que tanto amamos nos Estados Unidos. O modelo apresentado no vídeo também estava equipado com rodas robustas, ideais para uma aventura off-road, e um emblema “Ram Turbo” no capô. E aqueles que gostam de se aventurar em caminhadas e trilhas vão ficar empolgados com o nome “Nightfall” na traseira, que pode ser uma versão especial.

Na recente primeira aparição, a picape estava bem camuflada, o que indica que ela deve passar por algumas mudanças visuais além da troca de emblemas. Essa nova Ram vai manter a plataforma desenvolvida pela chinesa Changan, que também é a base para as versões da Fiat e Peugeot que conhecemos. Contudo, a Ram quer trazer um toque diferenciado, com uma inspiração na Hunter reestilizada, que foi lançada recentemente na China e trazia melhorias significativas em acabamento e construção.

Embora a Ram tenha começado como uma divisão voltada para o trabalho, aqui no Brasil a imagem da marca se firmou com um caráter mais premium, especialmente com as picapes grandes como a 1500 e a 2500, que encantam os apaixonados por potência e estilo.

O que vem por aí? A nova picape, que será chamada Rampage, busca um acabamento mais sofisticado, saindo da sola Fiat. E a mecânica promete ser a mesma, com o motor 2.2 Multijet II turbodiesel, já utilizado na Titano, na Toro e no Jeep Commander. Ele entrega 200 cavalos e um torque respeitável de 45,9 kgfm, sempre com câmbio automático e opções de tração traseira ou 4×4, dependendo da versão.

Um detalhe curioso: existem rumores de que o nome Dakota pode ser ressuscitado. Essa picape média fez história no Brasil entre 1998 e 2001, mas ainda precisamos esperar pela apresentação da nova Ram para confirmar isso. A estreia está marcada para o dia 13 de agosto e, com certeza, será um momento que os amantes de picapes vão querer acompanhar de perto.