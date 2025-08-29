Preparadora cria 911 Turbo S inspirado em Le Mans

A RML Group, uma britânica que entende tudo sobre performance automotiva, surpreendeu a todos com o lançamento do GT Hypercar (GTH), um supercarro derivado do Porsche 911 Turbo S. Esse projeto foi inspirado nas lendas das pistas de Le Mans e teve sua estreia durante o Salon Privé, na terra da rainha, no dia 28 de agosto. O melhor? Apenas 39 unidades vão ver a luz do dia, tornando este modelo ainda mais exclusivo.

A primeira versão que saiu da linha é uma edição especial chamada 40th Anniversary SE. Para começar, a cor Storm Purple é simplesmente de tirar o fôlego. E não é só isso! O acabamento em fibra de carbono dá aquele toque sportivo que a gente ama. Detalhes em púrpura no capô e no teto, rodas douradas com porca central e pinças de freio em tom Gunmetal completam esse visual que é, no mínimo, de cinema.

No interior, a RML caprichou no conforto e na esportividade. O couro recebeu pespontos Crayon, e os cintos de segurança são na mesma vibe. O arco de proteção também faz parte do pacote e vem pintado na cor exuberante da carroceria. Quem gosta de desempenho vai adorar saber que essa versão já sai com os pacotes Performance e Track. Isso significa suspensão ativa regulável e até a remoção dos bancos traseiros, tudo para deixar o foco no performance.

Agora, o que realmente chama atenção é o motor, um boxer 3.7 biturbo de seis cilindros, totalmente revisto pela Litchfield Motors. São impressionantes 925 cv e mais de 102 kgfm de torque. Não é para menos que a RML afirma que o GTH é capaz de completar uma volta em Le Mans em menos de 6 minutos e 30 segundos. Para quem ama velocidade, isso é simplesmente de arrepiar.

Esse modelo é derivado do protótipo P39, que foi revelado em 2023, e vem para preencher o espaço deixado pelo 918 Hybrid, que saiu de linha em 2015. Eles mantiveram itens icônicos como faróis e espelhos do 911 original, mas renovaram tudo com painéis de fibra de carbono, para-lamas redesenhados e uma traseira estendida, tudo focado na aerodinâmica.

Para quem já sonha em ter um GTH na garagem, vale lembrar que serão apenas 39 unidades, sendo 10 dessa edição especial. Ah, e para garantir um desses, é necessário fornecer um 911 Turbo S, que não vem incluso. Mas, considerando o público desse tipo de supercarro, isso provavelmente não será um grande obstáculo.

Essa combinação de potência, exclusividade e design impressionante faz do GT Hypercar um verdadeiro sonho sobre rodas.