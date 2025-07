preços e mudanças: o que você precisa saber

Após muito mistério e uma série de fotos vazadas, a Chevrolet finalmente apresentou o novo Tracker 2026. A marca revelou as versões disponíveis, os preços e alguns detalhes de equipamentos, mas ainda falta divulgar informações sobre a parte técnica deste SUV renovado. Assim que isso acontecer, estaremos de olho para trazer tudo pra você!

O design do novo Tracker é bem interessante. Agora, ele conta com faróis divididos em duas partes e uma grade dianteira mais imponente, lembrando outros SUVs da marca, como o Equinox e o Blazer. A traseira passou por algumas mudanças sutis, com lanternas que têm novos elementos internos. Essa nova estética também conecta o Tracker à sua versão picape, a Montana, criando uma linha visual bem integrada.

Quando entramos no Tracker, a grande novidade fica por conta do painel de instrumentos. Ele vai contar com uma central multimídia maior, integrada ao painel digital, seguindo a tendência que já vimos na Spin e na picape S10. E o volante? Continua o mesmo, mas agora traz a famosa gravatinha da Chevrolet em preto no centro, um toque que muitos fãs vão adorar.

Agora, vamos falar da mecânica. A Chevrolet ainda não se pronunciou sobre mudanças significativas. E, para quem estava na expectativa de um conjunto híbrido-leve, parece que essa ainda não é a hora — essa tecnologia só deve aparecer em 2026, segundo a marca. Por enquanto, o Tracker continua com o motor 1.0 turbo flex de injeção direta, que entrega até 121 cv, e o 1.2 turbo flex, que alcança até 141 cv. Ambos estão acoplados a um câmbio automático de seis marchas, que, convenhamos, é sempre uma boa pedida para encarar o trânsito do dia a dia.

Chevrolet Tracker 2026: versões e preços

Aqui estão as versões e seus respectivos preços:

| Versão | Preço |

|—————-|—————|

| 1.0 AT | R$ 119.900 |

| 1.0 LT | R$ 154.090 |

| 1.0 LTZ | R$ 169.490 |

| 1.2 Premier | R$ 189.590 |

| 1.2 RS | R$ 190.590 |

Sabemos que cada versão traz suas particularidades, e escolher a melhor para o seu estilo de vida faz toda a diferença. Se você já passou um tempinho no volante, sabe como detalhes como um bom câmbio e espaço interno podem transformar sua experiência de dirigir.

Então, o novo Tracker 2026 parece ter tudo para continuar atraindo os apaixonados por SUVs. E, claro, a expectativa agora é pelas novidades que a Chevrolet ainda deve trazer!