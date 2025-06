Nova VW Amarok em testes no Brasil; lançamento previsto para 2027

Flagrada pela primeira vez na semana passada em um furo global, a nova geração da picape Amarok já pode ser vista em testes nas estradas brasileiras. As imagens compartilhadas pelo pessoal do @placaverde mostram a picape rodando lado a lado com a versão atual. E, se você é fã de picapes, essa novidade vai te deixar de queixo caído.

É importante não confundir essa nova Amarok com a segunda geração que está sendo fabricada na África do Sul e vendida em diversos mercados. Essa nova versão é mais parecida com a atual Ford Ranger, resultado do que foi conhecido como Projeto Cyclone. Vale lembrar que esse projeto foi cancelado na Argentina, mas isso não impediu os testes por aqui.

Agora, a Amarok "South America", que ainda será produzida na Argentina, vai buscar inspiração em um modelo chinês, a SAIC Maxus Interstellar X. Essa picape é significativamente maior que a versão que conhecemos. Se você já percebeu que a Amarok precisa de mais espaço para bagagens em viagens, pode ficar tranquilo: essa nova proposta promete entregar isso!

O novo modelo virá com uma plataforma diferenciada. Ela adotará uma estrutura monobloco, que dá aquela pegada mais robusta sem aumentar muito o peso. Isso resulta em maior conforto ao dirigir, especialmente para quem passa muito tempo na estrada. Quem já enfrentou estradas esburacadas sabe como a suspensão bem feita pode salvar uma viagem.

No que diz respeito ao design, pelas primeiras imagens, a aparência da Amarok não parece ter grandes diferenças em relação à sua versão chinesa. Nas fotos da Argentina, até as rodas são bem similares. O que foi flagrado no Brasil pode ser um protótipo, uma “mula” feita para testar motorização, suspensão e elétrica, usando carrocerias de modelos diferentes.

O que esperar da SAIC Maxus Interstellar X

Recentemente, o Motor1 teve a oportunidade de conferir a picape que será a base da nova Amarok durante o Salão de Xangai. E olha, as dimensões dela impressionam. Com 5.500 mm de comprimento, 2.005 mm de largura e 1.860 mm de altura, a nova Maxus é bem mais generosa em termos de espaço em comparação à Amarok que conhecemos atualmente.

Esses números mostram que a nova picape irá se adaptar muito bem ao nosso mercado. Afinal, quem não gosta de ter mais espaço? Para quem viaja com a família, a área extra pode fazer toda a diferença, seja para levar equipamentos de camping ou bagagens em uma viagem de férias.

Diferente da Amarok atual, a nova plataforma é do tipo monobloco. Isso significa que a carroceria e a caçamba são uma única peça, mas a estrutura ainda tem um chassi tradicional por baixo, o que a torna mais sólida e segura nas estradas.

Por dentro, o padrão é totalmente diferente do que normalmente vemos nos Volkswagens. O interior tem uma tela integrada que combina o painel de instrumentos e o sistema multimídia, com pouquíssimos botões. Se você gosta de tecnologia, esse design mais futurista pode ser um atrativo. É bem provável que a versão que chegará ao Brasil tenha um painel mais alinhado com os SUVs da marca, para agradar a galera que curte um estilo.

O que se sabe é que essa nova plataforma deve abrir espaço para a Volkswagen introduzir motores novos. Com opções a gasolina, híbridos e até elétricos, a Amarok poderá ir além do que conhecemos atualmente, que são as versões V6 turbodiesel e 2.0.

A chegada dessa nova geração deve acontecer em 2027 na Argentina, e logo depois no Brasil. A Amarok atual pode ser aposentada, mas há a possibilidade de ambas as versões ficarem disponíveis por um tempo. É uma nova era que está se aproximando, e quem é apaixonado por picapes vai adorar o que vem por aí.