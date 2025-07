Nissan oferece desconto de R$ 36.900 no Sentra Advance para PcD

O Nissan Sentra Advance acaba de ganhar um super desconto para o público PcD durante a campanha de vendas diretas da marca em julho. Se você se encaixa nesse perfil, prepare-se: a isenção de IPI pode chegar a R$ 12.835,00, e ainda tem um bônus de fábrica de impressionantes R$ 24.065,00.

Olha só, o preço de tabela do Sentra Advance 2.0 CVT é de R$ 171.890, mas para quem tem direito às isenções, ele cai para R$ 134.990. Isso significa uma economia total de nada menos que R$ 36.900! Mas não esqueça: esses valores podem variar de acordo com a sua localidade, então sempre bom conferir.

Se a proposta te interessou, a melhor pedida é dar uma passada em uma concessionária da Nissan. Os vendedores vão tirar suas dúvidas sobre o processo de compra e explicar quais doenças se enquadram, quais documentos você precisa, além de falar sobre prazos e opções de financiamento. É como ter um copiloto ajudando na hora de fechar o negócio!

Agora, falando sobre performance, o Sentra vem com um motor 2.0 aspirado, que entrega 151 cavalos de potência e 20 kgfm de torque. E quem já sentiu a adrenalina da aceleração de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos sabe como isso faz a diferença na hora de passar em um sinal ou pegar uma estrada.

Para quem viaja muito, o Sentra Advance está bem equipado. O ar-condicionado digital tem controle de temperatura independente para o motorista e passageiro — ótimo para evitar desavenças sobre a temperatura ideal! Os bancos dianteiros têm aquecimento e trazem a tecnologia Zero Gravity, super útil para combates ao cansaço em longas viagens.

Em termos de conforto, você vai notar que a direção tem assistência elétrica, que se ajusta conforme a velocidade, e os faróis contam com acendimento automático. Ah, e o painel? Uma tela de 7” com várias informações que facilita muito a vida na estrada. O porta-malas ainda conta com iluminação, de modo que você não deixa nada para trás, mesmo no escuro.

O volante é de qualidade, com ajustes de altura e profundidade, e as rodas de liga leve de 17” estão fortemente equipadas com pneus 215/50. Os faróis de LED e os retrovisores com luzes de seta em LED oferecem segurança e visibilidade. E não tem como deixar de lado a proteção: airbags frontais, laterais e de cortina, além de câmera de ré e cintos de três pontos para todos os ocupantes.

Além disso, o Nissan Sentra vem com recursos de segurança avançados, como controle de tração e estabilidade, além de freios a disco nas quatro rodas. Para quem tem filhos, a fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis é um item essencial. Outro detalhe: quando você estaciona, o cara tem sensores na frente e atrás, para evitar qualquer aperto.

Em termos de tecnologia, a central multimídia com tela colorida de 8″ é bem completa. Ela conta com rádio, entrada auxiliar, USB e ainda tem compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Para completar, o sistema de som é equipado com seis alto-falantes, garantindo uma boa vibe durante o trajeto.

Com tudo isso, o Nissan Sentra Advance se destaca não só como uma opção prática, mas também confortável e segura para quem busca um sedan com preço reduzido para PcD em julho de 2025.