Nissan N7 se destaca no mercado chinês de EVs e mira expansão

O Nissan N7 chegou ao mercado chinês no dia 27 de abril de 2025 com um objetivo bem claro: entrar na briga com os elétricos médios que já estão fazendo sucesso por lá. Ele foi desenvolvido em uma plataforma EV da Dongfeng Nissan e traz tecnologia prática, conforto e um preço que faz a gente pensar duas vezes. As cinco versões começam a partir de 119.900 yuan, algo em torno de 14 mil dólares.

Em questão de semanas, o sedã já começou a atrair olhares e, em apenas 50 dias, foram mais de 20 mil pedidos confirmados. A versão Max, com motor mais potente, autonomia elevada e um pacote tecnológico de dar inveja, foi a grande estrela desse lançamento. E não é só a Nissan que está de olho nesse mercado promissor. A Lexus, por exemplo, já anunciou a construção de uma fábrica para veículos de nova energia em Xangai, provando que a competição só tende a crescer.

### Design e Dimensões

Se você está pensando em trocar seu carro a combustão por um elétrico, o N7 é a pedida perfeita. Ele traz um design discreto, mas não se deixe enganar: a eficiência aerodinâmica é uma de suas qualidades. São linhas suaves e um coeficiente de arrasto de apenas 0,21 Cd. Isso significa melhor desempenho e menor consumo de energia.

Com 4,93 metros de comprimento, 1,89 de largura e 1,48 de altura, o N7 tem um entre-eixos de 2,91 metros que proporciona um espaço interno bem aproveitado. As rodas de 19 polegadas podem ter dois estilos diferentes, um mais esportivo e outro mais focado na aerodinâmica. Quem já tentou estacionar em uma rua movimentada sabe como um carro mais estreito pode facilitar a vida.

### Interior e Tecnologia

Ao entrar no N7, o que realmente se destaca é a central multimídia de 15,6 polegadas com resolução 2.5K. O sistema é da própria Nissan e tem uma interface super amigável, que até permite navegação por gestos. Um toque especial é a caixa térmica que mantém suas bebidas na temperatura ideal, além do carregamento rápido sem fio, que para quem vive na correria do dia a dia é uma mão na roda.

A versão Max inclui bancos “Cloud Comfort”, que vêm com 49 sensores e 19 almofadas de ar para um ajuste automático ao corpo. O acabamento interno é de muito bom gosto, com materiais como camurça e Alcantara. E se você viaja com a família ou amigos, o espaço no banco de trás é generoso, com um assoalho baixo que dá uma ótima sensação de conforto.

### Desempenho

Falando de desempenho, a versão Max não decepciona. O motor entrega 200 kW (equivalente a 272 cv) e 305 Nm de torque. Você consegue fazer de 0 a 100 km/h em pouco mais de seis segundos. A suspensão é bem equilibrada, se sentindo confortável tanto em ruas esburacadas quanto em curvas mais fechadas. O sistema de regeneração de energia é bem ajustado, fazendo você confiar menos nos freios tradicionais.

Outra boa notícia é o pacote de assistência ao motorista desenvolvido em parceria com a chinesa Momenta. Ele traz recursos como piloto automático adaptativo e troca de faixa automática. Durante o trânsito pesado, esse sistema se mostrou eficiente, mas é sempre bom ficar atento e preparado para intervir quando necessário.

### Futuros Rumos

Durante os testes, notou-se uma função bastante curiosa: o sistema permite configurar placas de outros lugares, incluindo Hong Kong — onde a direção é pela direita. Isso deixou muita gente especulando sobre uma possível exportação do N7. Até agora, a Nissan confirmou que planeja vender o modelo fora da China, mas não deu mais detalhes sobre quais mercados.

Embora o Nissan N7 não seja tão chamativo quanto alguns concorrentes chineses, ele se destaca pelo conjunto equilibrado e pelas tecnologias úteis para o nosso dia a dia. E, mesmo que o prazo de entrega atual seja de 60 dias, a expectativa é de que esse modelo se torne uma opção cada vez mais interessante no mercado de elétricos.