Nio testa ES8 de terceira geração em novo flagrant

O novo Nio ES8 de terceira geração está quase lá, em fase final de testes e com grandes expectativas para ser apresentado no outono no Hemisfério Norte. Recentemente, o SUV foi flagrado em circulação na China e as fotos compartilhadas na rede social Weibo mostram que esse modelo é ainda mais impressionante ao vivo do que nas imagens oficiais.

Com um tamanho que faz jus à categoria, o novo ES8 cresceu. Ele agora mede 5,28 m de comprimento, 2,01 m de largura e 1,80 m de altura. O entre-eixos também aumentou, atingindo 3,25 m. A Nio apostou em um SUV de luxo familiar, que pode ser configurado para seis ou sete lugares. Quem tem família grande ou gosta de viajar com amigos vai entender como esse espaço a mais pode fazer toda a diferença, né?

Esse lançamento é estratégico, especialmente considerando que as vendas do ES8 caíram. No primeiro semestre de 2025, foram entregues apenas 3.109 unidades, quase 30% a menos do que no ano passado. É um momento crucial para a marca, que quer reverter essa tendência.

Para quem não sabe, o ES8 tem uma história interessante. Ele foi o primeiro carro produzido em massa pela Nio, lançado em dezembro de 2017. A segunda geração chegou em dezembro de 2022, aproveitando uma nova plataforma chamada NT 2.0. Enquanto isso, a Volkswagen também está investindo pesado no mercado chinês, com seu modelo Tera começando a ser exportado para a América Latina.

O preço do ES8 atualmente começa em 498 mil yuans, cerca de US$ 69,4 mil, com as baterias já inclusas. Contudo, há um burburinho de que esse posto pode ser passado para o próximo grande lançamento da Nio, o ES9, um SUV ainda mais sofisticado que deve chegar no primeiro semestre de 2026.

Além disso, a Nio está mexendo seus pauzinhos e adianta seu evento anual, o Nio Day, para o outono. O intuito é aproveitar a alta nas vendas do último trimestre. É nesse evento que a marca confirma o lançamento oficial do novo ES8.

Com tudo isso, há quem acredite que a Nio pode tornar o novo ES8 mais acessível, sacrificando algumas tecnologias mais avançadas para atrair um público maior. Afinal, a linha 9 da marca deve focar nos recursos mais modernos. Enquanto isso, a CATL está em busca de financiamentos para sua unidade de chassis ‘skateboard’, mostrando que a evolução dos carros elétricos não para.

Com o modelo já circulando pelas ruas e o evento a caminho, a expectativa é alta. O novo ES8 promete um visual repaginado e muito mais espaço, tudo para recuperar vendas e se manter forte até a chegada do ES9. E quem não gosta de ver essas inovações surgindo, não é?