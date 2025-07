Lynk & Co chega ao Brasil em 2026 com SUV baseado no XC40

A Lynk & Co vai fazer sua estreia no Brasil em 2026, trazendo uma nova opção para os apaixonados por carros. A marca é parte do grupo Geely, que já é conhecido por sua presença forte na China e agora quer conquistar o mercado brasileiro. O foco da Lynk & Co será em modelos híbridos, priorizando a autonomia e a praticidade — tudo isso para complementar a linha da Zeekr, que é voltada apenas para elétricos premium.

Os primeiros modelos da Lynk & Co devem chegar ao Brasil em breve, e o SUV médio Lynk & Co 08 deverá ser o primeiro a desembarcar por aqui. Com 4,82 metros de comprimento, ele é construído sobre a mesma plataforma que o Volvo XC40. Então, pode esperar um competidor de peso contra modelos como o Toyota RAV4 Hybrid e o GWM H6 HEV. Ainda existem alguns detalhes a serem definidos, como se a marca vai ter sua própria rede de concessionárias ou se vai compartilhar com a Zeekr.

Enquanto a Lynk & Co se prepara para entrar em ação, a Zeekr já está fazendo barulho por aqui, com 261 unidades vendidas em 2024 dos modelos X e 001, todos importados da China. Eles estão presentes em nove cidades brasileiras e já têm previsão de lançar o SUV Zeekr 7X, que promete impressionar com 646 cv, aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos e uma autonomia de até 423 km. Se você já teve a sensação de acelerar um carro desses, dá pra imaginar a adrenalina!

Falando do Lynk & Co 08, o que chama atenção é seu sistema híbrido plug-in. Ele combina um motor 1.5 turbo com dois motores elétricos, oferecendo nada menos que 585 cv e 92,3 kgfm de torque, além de tração integral. Essa tecnologia é semelhante à do Honda Civic e:HEV, mas com baterias maiores que podem garantir até 200 km em modo totalmente elétrico. Imagina que liberdade, você pode rodar até 1.400 km no total sem se preocupar tanto com o abastecimento.

De acordo com Mars Chen, vice-presidente global da Zeekr, a Lynk & Co vai ser uma porta de entrada para consumidores que estão mudando de marcas tradicionais para um segmento mais premium. A proposta é atrair aqueles que buscam mais tecnologia e sofisticação, mas ainda assim, com preços que não vão fazer o bolso doer. Já a Zeekr continuará focada em um público mais alto padrão, sem correr atrás de grandes volumes como outras marcas têm feito.

A intenção é proporcionar duas experiências diferentes: a Zeekr para quem busca um carro 100% elétrico e a Lynk & Co para aqueles que precisam de mais autonomia e flexibilidade. Chen mencionou que já existem clientes que possuem um veículo elétrico da Zeekr na garagem, ao lado de modelos mais tradicionais como BMW e Mercedes-Benz, usando cada um conforme a situação.

Atualmente, a Zeekr não planeja fabricar no Brasil e nem trabalha com motor flex, mas todos os modelos passarão por ajustes para se adaptar ao nosso mercado. Eles estão atentos à durabilidade e eficiência com os combustíveis que usamos por aqui. Chen também comentou sobre os impostos para elétricos importados — a ideia é que se isso valer para todos, está tudo certo.

Além disso, a Zeekr está estudando a possibilidade de trazer a minivan de luxo Zeekr 009, que competiria com modelos como a Kia Carnival e as importadas Toyota Sienna e Chrysler Pacifica. Essa movimentação da marca chinesa mostra que ainda tem espaço para crescimento no segmento premium no Brasil. E qual entusiasta de carros não ficaria empolgado com essas novidades que estão por vir?