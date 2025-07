Jeep lança Commander Blackhawk com desconto de R$ 47.740 para CNPJ

O Jeep Commander Blackhawk está com uma oferta imperdível para empresas e produtores rurais. Se você faz parte desse grupo, é bom ficar atento: a campanha de vendas diretas, que vai até o fim de julho, oferece uma oportunidade excelente de economizar.

Esse SUV não é só bonito; ele tem um interior super sofisticado e ainda consegue acomodar até sete passageiros. O que é ótimo para quem gosta de viajar em família ou com amigos. Mas tem um detalhe importante: depois da compra, você só pode revender o carro após um ano.

O preço normal do Commander Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 é de R$ 340.990. Por outro lado, se você comprar com CNPJ ou como produtor rural, o valor desce para R$ 293.250. Isso significa um desconto de R$ 47.740! O pessoal do Fipe Carros confirmou essas informações com a Jeep, então dá para acreditar que a oferta é real.

### O que vem de série no Commander Blackhawk

Esse modelo conta com um motor GME 2.0 turbo, com 272 cavalos de potência e torque de 40,8 kgfm. É o tipo de motor que faz a diferença na hora de acelerar e também nas subidas mais íngremes.

Ele vem cheio de tecnologias para melhorar a experiência de dirigir. Tem ajuste do volante em altura e profundidade, central multimídia de 10,1 polegadas com a tecnologia Adventure Intelligence Plus e Alexa in vehicle. Também é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Imagine a praticidade de conectar seu celular e acessar suas músicas e mapas sem complicação!

O conforto também está garantido com ar-condicionado dual zone, ajuste elétrico no banco do motorista e acendimento automático dos faróis. São detalhes que fazem toda a diferença em viagens longas. Ah, e quem já pegou muito trânsito sabe como um câmbio esperto pode facilitar a vida.

### Segurança em primeiro lugar

A segurança do Jeep Commander Blackhawk não fica de fora. O SUV vem com controle eletrônico anticapotamento, câmera de ré e um detector de fadiga, que é uma mão na roda em trajetos mais longos. E não para por aí: direção elétrica, faróis de neblina em LED e freios a disco nas quatro rodas também fazem parte do pacote.

No interior, você ainda encontra um painel de instrumentos digital em HD de 10,25 polegadas e um sistema de som que vai deixar sua playlist ainda mais empolgante. O carro também é equipado com sete airbags, algo essencial para garantir a proteção de todos a bordo.

### Confira a tabela de preços do Jeep Commander Blackhawk

| Versões | Preço de tabela | Preço CNPJ | Desconto |

| — | — | — | — |

| Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 340.990,00 | R$ 293.250,00 | R$ 47.740,00 |

Para quem está pensando em investir em um SUV confortável, potente e cheio de tecnologia, o Jeep Commander Blackhawk está fazendo valer a pena. As concessionárias Jeep espalhadas pelo Brasil estão prontas para explicar todos os detalhes da compra, documentação, prazos de entrega e formas de financiamento.