Honda WR-V deve ser lançado no Brasil neste semestre

O novo Honda WR-V 2026 vai dar as caras no Brasil em novembro e promete ser uma verdadeira novidade para os apaixonados por SUVs. Com um visual mais robusto e uma pegada mais tradicional, ele vai substituir o antigo crossover que tinha como base o Fit. Prepare-se para um design quadrado com uma dianteira imponente, marcada por um capô alto e faróis afilados que trazem a iluminação full-LED. A grade frontal lembra a versão que vemos na Ásia, e a traseira adota traços bem verticais, com lanternas em formato de L invertido e maçanetas em locais convencionais.

Medidas que impressionam

Quando falamos de medidas, o WR-V 2026 é generoso. Ele tem 4,31 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,65 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. Isso significa que ele é equivalente ao Volkswagen T-Cross e 4 cm maior que o HR-V. E não é só isso! O porta-malas também é um ponto forte, com 380 litros de capacidade, superando tanto o HR-V (354 L) quanto o antigo Fit (363 L). Com isso, o novo SUV da Honda promete proporcionar um bom espaço interno e conforto para todos os ocupantes.

Equipamentos essenciais

Quando a gente olha para a lista de equipamentos, o WR-V vai oferecer o básico com o que realmente importa. Cada versão, EX e EXL, contará com um carregador de celular por indução, ar-condicionado automático e saídas de ar para os passageiros de trás. Também teremos assistente para partidas em rampas e um visor para a câmera de ré bem prático. A tela flutuante multimídia vai ter até 10,25 polegadas. Contudo, alguns itens, como o teto solar e o pacote completo do Honda Sensing, ficaram de fora, para não concorrer diretamente com o HR-V.

Conforto e praticidade no interior

Se você é do tipo que valoriza um painel bem desenhado, vai curtir o que o WR-V traz. Ele apresenta um design mais simples, sem muita relação direta com os modelos City e HR-V, mas com volante e um quadro de instrumentos que mistura digital e analógico—com uma tela de 7 polegadas. Um dos destaques é o espaço interno, que, com o entre-eixos generoso e a possível adoção do sistema Magic Seat, permite várias configurações nos bancos, ótimo para quem carrega muitas coisas ou pessoas.

Sob o capô

O motor do WR-V será um 1.5 flex aspirado, gerando 126 cv e 15,8 kgfm de torque, sempre aliado a um câmbio CVT que simula sete marchas. Para os fãs da tecnologia híbrida, teremos que esperar um pouco mais, já que essa opção ainda não estará disponível. O foco é na economia de combustível e na eficiência, sem perder de vista o conforto.

Preços e competitividade

Os preços devem girar entre R$ 145 mil e R$ 160 mil, buscando se posicionar entre o City e o HR-V, que atualmente começa em R$ 163.900. Com essa estratégia, a Honda pretende equilibrar melhor seu portfólio, definindo a atuação de cada modelo e preparando terreno para o HR-V brilhar de forma mais premium.

A missão da Honda é ambiciosa: vender tanto quanto ou mais que o HR-V, que lidera as vendas com mais de 32 mil unidades emplacadas no ano. Para isso, o WR-V terá que alcançar uma média de 6 mil unidades por mês, entrando na briga com grandes nomes do segmento, como o Volkswagen T-Cross.

Um olhar para o futuro

O WR-V brasileiro não só atenderá o público local, mas também será exportado para países vizinhos da América do Sul. Essa nova geração promete não só substituir a anterior, mas trazer uma proposta mais madura e com a cara de um verdadeiro SUV, tudo para conquistar a preferência dos motoristas e solidificar a presença da marca no competitivo mercado de SUVs. Essa novidade vai dar muito pano pra manga nas estradas brasileiras!