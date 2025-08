Honda lança XRE 300 Sahara 2026 com atualizações sutis

A Honda deu um anúncio que promete agitar os apaixonados por motos: a linha 2026 da XRE 300 Sahara está a caminho! A novidade foi confirmada na última sexta-feira, e quem não conhece essa moto? Com mais de 90 mil unidades vendidas, ela é uma das preferidas entre os amantes de trail, só perdendo para a famosa NXR 160 Bros. E não podemos esquecer que a XRE está deixando a concorrente Yamaha Lander 250 para trás, o que já diz muito sobre o seu potencial.

Uma das maiores mudanças para este novo modelo é a atualização nas cores. Para quem gosta de dar um toque pessoal à moto, a versão Standard agora vem na elegância do Cinza Metálico, oferecendo um visual mais discreto. Já a Rally mantém a sua essência, mas ganha detalhes em azul que ressaltam seu espírito aventureiro. A Adventure, por sua vez, continua no tradicional bege fosco, mas com grafismos novos, que vão agradar quem curte um estilo mais exclusivo. Preparem-se porque as concessionárias devem receber essas belezuras em setembro!

Do ponto de vista mecânico, a XRE 300 Sahara não mudou. Ela segue com o chassi robusto da CRF 250F, que já garante um desempenho incrível nas trilhas. As suspensões de longo curso e as rodas raiadas (21” na frente e 18” atrás) continuam, isso é essencial para quem gosta de encarar terrenos irregulares. O motor permanece aquele monocilíndrico de 293,5 cm³, com a famosa tecnologia FlexOne, garantindo ufa de potência de até 25,2 cv e torque de 2,74 kgfm. E com um câmbio de seis marchas, a experiência na estrada ou na trilha promete ser bem agradável.

Falando em tecnologia, a moto traz um painel digital com estilo blackout e indicador de marchas, perfeito para aquelas trocas rápidas durante a pilotagem. Outra mão na roda é a iluminação full-LED, que não só dá um visual moderno, mas também melhora a visibilidade à noite. Você sabia que a entrada USB-C para recarga é um verdadeiro achado? É sempre bom poder carregar dispositivos durante uma longa viagem. E o sistema ESS, que acende os pisca-alertas em frenagens bruscas, é um detalhe que pode salvar vidas. Sem esquecer dos freios ABS, que oferecem segurança extra nas frenagens.

O conforto é um ponto forte na XRE 300 Sahara. O banco em dois níveis, o guidão elevado e as alças laterais fazem toda a diferença, especialmente em viagens longas ou em passeios com os amigos. A versão Adventure também conta com um para-brisa mais alto e protetores para questões de segurança que, convenhamos, são indispensáveis para quem explora novos caminhos.

E para você que ficou curioso sobre os preços, a Honda anunciou que a versão Standard vai custar R$ 30.385, enquanto a Rally sai por R$ 31.053 e a Adventure, por R$ 32.108. E, claro, tudo isso com três anos de garantia e sem limite de quilometragem. Isso sim é uma excelente tranquilidade para quem planeja pegar a estrada.