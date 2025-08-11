Mundo Automotivo

Grupo HPE fecha parceria com empresa chinesa em Catalão

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 8 minutos atrás
2 minutos lidos
Grupo HPE terá novo parceiro chinês para produzir em Catalão
Grupo HPE terá novo parceiro chinês para produzir em Catalão

A HPE Automotores, que representa Mitsubishi e Suzuki aqui no Brasil, está buscando novas parcerias com fabricantes chinesas para aumentar sua produção na planta de Catalão, Goiás. O CEO Mauro Correia revelou em uma entrevista que a primeira colaboração deve ser anunciada até o fim de 2025, com previsão de começar a operar no último trimestre de 2026. Embora ainda não seja oficial, tudo indica que a GAC é a candidata mais próxima para fazer esse acordo e dar início à produção na unidade goiana.

Ter uma nova marca na área seria uma ótima maneira de suprir a baixa demanda na fábrica, que atualmente só produz o SUV Eclipse Cross e a nova picape Triton. Além disso, isso ajudaria a compensar a perda de produção causada pelo fechamento da fábrica de motores que está previsto para dezembro de 2024. Essa unidade fabricava o motor 2.4 turbodiesel da L200 Triton, que saiu de linha devido a novas normas ambientais mais rigorosas.

GAC Planeja Produzir Náo Brasil

A GAC, que acabou de chegar ao Brasil, já está com alguns modelos no mercado, como os SUVs GS4 Hybrid e Aion Y, entre outros. O próximo a entrar na pista será o GS3, um SUV compacto com motor a combustão turbo. Isso é bem interessante, afinal, é o único da gama brasileira que não é híbrido ou elétrico, o que o torna uma excelente opção para produção local. Essa jogada pode minimizar as taxas de importação, ajudando a deixar o GS3 mais competitivo frente a gigantes como Honda HR-V e Hyundai Creta.

Recentemente, o GS3 foi flagrado em São Paulo realizando testes de homologação. Ele tem um comprimento de 4,41 metros e um entre-eixos de 2,65 metros. O interior conta com telas digitais integradas para painel e central multimídia, além de um acabamento bem legal ao toque. O motor será um 1.5 turbo com 177 cv e torque de 27,5 kgfm, com câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas. Quem já passou perrengue no trânsito sabe a importância de um câmbio ágil!

Além disso, a GAC também planeja adaptar seus modelos a combustão e híbridos para rodar com etanol. Isso aumentaria a competitividade do GS3 na hora da venda. Executivos da marca mencionaram que o motor atual pode se adaptar ao nosso combustível nacional. Não é à toa que essa mudança é vista como um grande passo.

Prazos e Estrutura da Produção

Falando de prazos, a GAC pretende iniciar suas atividades no Brasil de maneira gradual, começando com a montagem de kits CKD (Complete Knock Down). Essa estratégia vai evoluir para uma produção mais nacionalizada ao longo do tempo. O presidente da divisão internacional da GAC, Wei Haigang, garantiu que a operação aqui será mais robusta do que em países como Malásia e Nigéria. Mauro Correia, por sua vez, acredita que a adaptação da fábrica pode levar de sete a oito meses caso comece com kits.

Com a chegada de outras marcas chinesas, a HPE não descarta a possibilidade de firmar novos contratos no futuro, talvez até trabalhando de forma paralela ao projeto com a GAC. Isso demonstra uma busca constante por inovação e competitividade no cenário automotivo brasileiro.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 8 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Edição especial Amarok marca 70 anos da Festa de Peão de Barretos

Edição especial Amarok celebra 70 anos da Festa de Peão

49 minutos atrás
Nissan Kicks Play sofre reajuste de preços de até R$ 2.100 em agosto

Nissan Kicks Play tem aumento de preços de até R$ 2.100 em agosto

1 hora atrás
Novo Chevrolet Onix 2026 fica mais barato; correia tem garantia até 240 mil km

Chevrolet Onix 2026 tem preço reduzido e correia garantida até 240 mil km

2 horas atrás
Ford lança plataforma universal para elétricos visando cortar custos

Ford apresenta plataforma universal para veículos elétricos

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo