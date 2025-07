Geely EX5 é lançado no Brasil com preços a partir de R$ 195.800

O grupo Geely, que já deu suas caras no Brasil há algum tempo, volta com tudo e apresenta o Geely EX5, um SUV elétrico que promete competir de igual para igual com os melhores do mercado. Com um bom espaço para até cinco ocupantes, ele tem medidas semelhantes ao Jeep Compass, com 4,62 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 1,67 metro de altura. Quem dirige bastante, especialmente em família, sabe como um bom espaço interno faz diferença numa viagem.

### Geely EX5: Preços, Versões e Condições

Durante a pré-venda, que rola de 17 a 30 de julho, o Geely EX5 chega com cifras que vão ficar no radar dos consumidores. A versão PRO, que é a de entrada, vem recheada de equipamentos que encantam. Faróis Full LED automáticos, lanternas traseiras em LED, rodas de 18 polegadas e um teto solar panorâmico são apenas alguns dos itens que fazem o modelo se destacar.

Por dentro, o conforto é garantido com ar-condicionado automático, bancos dianteiros com ajuste elétrico e iluminação LED. Além disso, a versão PRO traz uma central multimídia de 15,4″, painel digital de 10,2″ e conexão com Apple CarPlay. Para quem precisa de praticidade, conta também com conectividade Wi-Fi e um carregador de celular por indução.

A Geely se posiciona de maneira competitiva ao preço do EX5, que quer brigar diretamente com o BYD Yuan Plus, que atualmente marca R$ 235.800. Enquanto o EX5 PRO não tem os assistentes de condução de série, a versão MAX vem recheada de tecnologia que promete facilitar a vida em estradas.

### Segurança e Conforto

A versão PRO do Geely EX5 não deixa a desejar em segurança. Seis airbags, controle de tração e um sistema de freios à disco em todas as rodas com ABS garantem motorista e passageiros tranquilos. Para quem já passou por perrengues em estradas, sabe que essas características são essenciais.

Já a versão MAX se destaca com recursos de condução semiautônoma, oferecendo um pilot automático adaptativo e um sistema de câmeras de 360° — ótimo para manobras em espaços apertados. Além disso, os bancos dianteiros ventilados e com função massagem deixam a experiência ainda mais agradável.

### Performance e Autonomia

Sob o capô, o EX5 traz um motor que gera 217 cv e 32,6 kgfm de torque. A bateria de 60,2 kWh garante que, na versão PRO, você pode rodar até 413 km com uma única carga. Para quem está pensando em pegar a estrada, a Geely informa que é possível carregar de 30% a 80% em apenas 20 minutos, o que é um superalívio quando a gente está na correria.

O design do interior é minimalista, mas com uma pegada tecnológica que chama atenção. Painéis digitais e um Head-Up Display de 13,8” ajudam a manter o foco na estrada, e a central multimídia de 15,4” é uma verdadeira janela para o que há de melhor em conectividade.

Com esses detalhes e o compromisso da Geely em estabelecer uma rede oficial no Brasil, fica a expectativa de como o EX5 vai se sair em um mercado cada vez mais competitivo. A estrada está cheia de possibilidades, e o EX5 promete ser uma ótima companhia.