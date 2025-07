GAC Aion UT inicia expansão no Sudeste Asiático

O Aion UT, o hatchback elétrico da fabricante chinesa GAC Aion, está dando os primeiros passos no mercado internacional. Recentemente, ele estreou a pré-venda na Indonésia, durante o salão GIIAS 2025. Antes disso, em junho, ele já havia conquistado a Tailândia. Olha que legal: a GAC Aion está apostando no Sudeste Asiático como uma vitrine para sua expansão global, e já tem uma fábrica em solo indonésio. Outras marcas, como a Xpeng, também estão se aventurando por lá, só que no campo dos elétricos.

Esse novo carro foi desenvolvido especialmente para quem busca uma opção elétrica sem abrir mão do custo-benefício. Ele promete uma autonomia respeitável e um sistema multimídia moderno, tudo para atender à rotina do dia a dia.

Na China, o Aion UT aparece em cinco versões, com autonomia de 330 km a 420 km, com preços que vão de 69.800 a 101.800 yuans — algo em torno de 9.700 a 14.200 dólares. Essa faixa de preço é bem interessante, principalmente quando se considera a crescente demanda por veículos elétricos no mundo.

### Design e Dimensões

Quando falamos de design, o Aion UT é bem contemporâneo. Com um teto flutuante e linhas bem marcadas, ele chama a atenção nas ruas. São 4,27 metros de comprimento e 2,75 metros de entre-eixos, o que garante um espaço interno generoso. Para completar, as rodas são de 16 ou 17 polegadas, dependendo da versão.

### Interior e Tecnologia

Entrando no carro, o destaque fica por conta da tela multimídia de 14,6 polegadas e do painel digital de 8,8 polegadas. Tem até assistente de voz e conectividade com CarPlay. Algumas versões ainda trazem teto solar panorâmico e até seis alto-falantes, tudo para garantir um bom rolê. O porta-malas, com 440 litros, acomoda bem uma viagem mais longa — pensou em colocar as malas de viagem ou as compras do mês? A flexibilidade dos bancos que reclinam totalmente é uma mão na roda.

### Performance e Economia

No coração do Aion UT, temos um motor dianteiro de 100 kW (134 cv) que prioriza o conforto e a suavidade. A direção é leve, facilitando manobras no trânsito pesado, e a suspensão é equilibrada, ajudando a manter a estabilidade nas curvas. Além disso, o carro é super eficiente: consome cerca de 11,4 kWh a cada 100 km. Se você tem pressa, saiba que em carregadores rápidos, ele vai de 30 a 80% da carga em apenas 24 minutos. Sabia que modelos como o Geely Galaxy A7, um híbrido, também estão fazendo barulho no mercado chinês?

### Preço e Acessibilidade

Com um preço competitivo e um interior que poderia facilmente ser confundido com carros de categorias superiores, o Aion UT se destaca como uma excelente opção para quem busca um elétrico prático na cidade. Para quem está de olho no Brasil, com a isenção de IPI, modelos elétricos começam a aparecer por preços a partir de R$ 67.290. Isso torna a discussão sobre carros elétricos muito mais acessível e relevante nos dias de hoje.

Estamos vendo uma transformação no mundo automobilístico, e opções como o Aion UT mostram que os elétricos estão cada vez mais ao nosso alcance.