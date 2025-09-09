Fipe Carros: avaliação de R$ 430 mil em veículos

O Volkswagen Golf GTI está de volta ao Brasil depois de seis anos afastado, e já dá para sentir a emoção no ar, não é mesmo? Este clássico hatch chega na sua oitava geração, diretamente da Alemanha, e promete fazer barulho no mercado, especialmente para quem é fã de carros esportivos. Agora, ele vai brigar mesmo com monstros como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla.

Os preços? Vamos falar sério: a partir de R$ 430 mil para a versão com aquele tecido xadrez que já virou marca registrada do GTI, e pode subir para R$ 445 mil se você optar pelo couro premium, que ainda vem com aquecimento e ajustes elétricos. E tem um detalhe importante: essa compra está limitada a quem já teve um GTI ou modelos como GLI ou GTS. Ou seja, se você tem um desses na garagem, fica mais fácil garantir seu carro, mas é bom correr porque a cada CPF ou CNPJ só pode levar uma unidade!

As primeiras entregas vão rolar em março de 2026. Mas a pré-venda já começou e é necessário dar um sinal de 10% do valor. Ah, e quem comprar entra no GTI Experience Club, onde vai ter que assinar um contrato que dá à Volkswagen a prioridade de recompra. Só para reforçar que esse carro não é para qualquer um.

Falando do motor, o Golf GTI 2025 mantém o potente motor 2.0 TSI, com 245 cv e 37,7 kgfm. Ele é acoplado a um câmbio DSG de sete marchas, que é uma belezura. Com isso, o hatch faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. E o melhor: você pode escolher diferentes modos de condução, o que garante que a experiência ao volante seja sempre divertida, mesmo se adaptando ao nosso combustível.

No visual, ele não decepciona. O design traz elementos clássicos, como as rodas de 18 polegadas e as saídas duplas de escape, sem falar nas lanternas traseiras em LED. A frente ganhou faróis de LED mais afilados, tudo conectado por uma faixa luminosa na grade. Para quem gosta de espaço, o porta-malas agora tem 344 litros, bem útil para aquelas viagens de fim de semana.

O interior, por sua vez, é um show à parte. Tem uma cabine digital com painel de 10,2 polegadas e uma central multimídia de 12,9, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, tudo sem fio. Além disso, conta com ar condicionado tri-zona, iluminação ambiente com 30 opções de cores e um som incrível da Harman Kardon. E, claro, segurança garantida com seis airbags.

Esse lançamento traz uma nova vida ao segmento dos hatches esportivos no Brasil. O Golf GTI está apostando na sua tradição, exclusividade e desempenho para se firmar como um dos preferidos do mercado. Para quem ama dirigir, esse é um modelo que com certeza vai fazer seu coração bater mais forte.