Ficha técnica e preços de carros na Fipe

A Fiat Toro Volcano Diesel 2026 chegou para impressionar e garantir um ótimo custo-benefício. Essa picape, que é uma das mais queridinhas do Brasil, fica logo atrás da versão Ranch no quesito sofisticação. Com um visual renovado, a Toro agora tem para-choques dianteiros mais arrojados e linhas horizontais que transmitem a sensação de largura. O preço sugerido é de R$ 210.490, o que faz dela uma opção atrativa no mercado.

Uma das melhorias mais significativas é a atualização nos freios. Depois de quase 10 anos, a Toro finalmente abandonou os freios a tambor nas traseiras, agora equipada com freios a disco. Essa mudança é um grande passo em termos de eficiência e segurança. Essa versão da plataforma Small Wide, feita em Goiana (PE), agora oferece essa característica para garantir um melhor desempenho.

Em termos de medidas, a Toro 2026 possui 4,95 metros de comprimento, 1,84 metro de largura e 1,68 metro de altura. E não podemos esquecer da caçamba, que tem capacidade para 937 litros em todas as versões. Uma força para quem precisa carregar mais, certo?

No coração da Toro Volcano Diesel, está o motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que entrega 200 cavalos de potência e robustos 45,9 kgfm de torque. Com uma transmissão automática de nove marchas e tração nas quatro rodas, a Toro promete um bom desempenho tanto na cidade quanto na estrada. Você pode esperar uma média de 10,2 km por litro na cidade e até 13 km por litro na estrada. Para os que fazem longas viagens, isso é um detalhe importante.

Equipamentos da Fiat Toro Volcano Diesel 2026

A Toro Volcano Diesel vem recheada de equipamentos interessantes. As rodas de liga leve aro 18 dão um toque de sofisticação. O sistema multimídia é bem completo, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, perfeito para quem gosta de estar conectado. Outros recursos como sensores de estacionamento dianteiros, carregador de celular por indução e controle de velocidade em descida também fazem parte do pacote.

Não podemos esquecer dos detalhes de conforto. A picape tem bancos de couro com vinil, apoio de braço traseiro e muitos recursos que facilitam a vida no dia a dia, como sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico e chave presencial. Para aqueles que adoram um ambiente bem iluminado, as luzes ambiente em LED são um plus.

Além disso, a Toro traz seis airbags para segurança, faróis full-LED, lanternas traseiras também em LED e um sistema de bloqueio eletrônico de diferencial. A caçamba ainda conta com forro e iluminação, um detalhe que faz a diferença para quem usa bastante essa área para transporte.

Ficha Técnica da Fiat Toro Volcano Diesel 2026

Se o que você procura são números, aqui vai a ficha técnica que pode te ajudar a decidir:

Motorização : 2.2 turbodiesel

: 2.2 turbodiesel Combustível : Diesel

: Diesel Potência : 200 cv

: 200 cv Torque : 45,9 kgf.m

: 45,9 kgf.m Velocidade máxima : 201 km/h

: 201 km/h Aceleração de 0-100 km/h : 9,6 segundos

: 9,6 segundos Consumo na cidade : 10,5 km/l

: 10,5 km/l Consumo na estrada : 13,6 km/l

: 13,6 km/l Câmbio : Automática

: Automática Tração : 4×4

: 4×4 Direção : Elétrica

: Elétrica Altura : 1.734 mm

: 1.734 mm Largura : 1.845 mm

: 1.845 mm Comprimento : 4.945 mm

: 4.945 mm Peso : 1.950 kg

: 1.950 kg Tanque : 60 L

: 60 L Entre-eixos : 2.990 mm

: 2.990 mm Porta-malas : 937 L

: 937 L Ocupantes: 5

Com todas essas especificações e recursos, a Fiat Toro Volcano Diesel 2026 promete agradar a uma boa parte dos motoristas que buscam conforto, segurança e versatilidade. Quem já pegou estrada com esta picape sabe que é uma companhia e tanto!