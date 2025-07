Fiat Pulse Impetus tem redução de R$ 20 mil para CNPJ

O Fiat Pulse Impetus Hybrid, modelo 2025/2026, chegou com uma oferta bem bacana. Vindo na elegante cor Preto Vulcano, com teto Cinza Strato, essa versão está disponível com um descontão para microempresas e produtores rurais que têm CNPJ ativo e inscrição estadual válida.

Mas atenção: essa condição é exclusiva e não vale para pessoas físicas, clientes PcD, taxistas ou empresas que não se encaixam como microempresa. E você precisa correr, porque a oferta é válida até 5 de agosto de 2025 ou até acabar o estoque de apenas uma unidade. Basicamente, é um “quem chegar primeiro leva”.

A versão Impetus Turbo 200 Hybrid CVT, que normalmente custa R$ 146.990, sai por R$ 126.990 para quem se encaixa nas condições. Um desconto de R$ 20 mil é uma boa economia, não é mesmo? Essa informação foi confirmada pelo site Fipe Carros, que sempre traz dados confiáveis.

Se você ficou curioso, vale a pena visitar uma concessionária Fiat pertinho de você. Eles vão te explicar direitinho sobre as condições para conseguir esse desconto, a documentação necessária e as opções de pagamento.

O Fiat Pulse Impetus Hybrid não é só um carro bonito; ele vem cheio de tecnologia. A central multimídia tem uma tela de 10,1 polegadas, perfeita para quem adora conectar o celular. Compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, você pode dirigir tranquilo, usando comandos de voz, Bluetooth e muito mais. E, falando em conforto, as entradas USB (uma tipo A e outra tipo C) são um super detalhe para quem precisa carregar o celular enquanto dirige.

Outro aspecto legal é a segurança. O carro traz uma boa quantidade de tecnologia, como frenagem automática de emergência e alerta de saída de faixa. Quem já pegou trânsito pesado sabe como é importante ter esses recursos à disposição. Os quatro airbags garantem a proteção e o ar-condicionado digital automático traz aquela refrescada nos dias quentes.

Dá para perceber que a Fiat pensou em tudo, né? O painel é 100% digital e a câmera de ré tem alta definição, o que ajuda bastante na hora de estacionar. E se você gosta de um carro que não esteja ali te dando trabalho, a direção elétrica é uma mão na roda.

Os detalhes de acabamento não ficaram de fora, não. As rodas de liga leve aro 17 e o volante revestido em couro dão aquele toque de sofisticação no visual. A partida remota é um charme e ajuda muito em dias frios — quem não gosta de entrar no carro já quentinho?

Então, se você está pensando em um novo SUV com tudo que tem direito, o Fiat Pulse Impetus Hybrid pode ser uma escolha interessante. É sempre bom ficar ligado nas novidades e oportunidades como essa, que aparecem de vez em quando.