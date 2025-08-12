Fiat diminui preço do Cronos Drive 1.3 CVT para PcD

O Fiat Cronos Drive 1.3 CVT continua firme no mercado, especialmente voltado para pessoas com deficiência (PcD). Durante todo o mês de agosto, ele estará disponível para vendas diretas, trazendo um bônus de fábrica maior em relação ao que foi oferecido em julho. Quem se enquadra nos critérios pode contar também com isenções de ICMS proporcional e IPI integral, o que ajuda bastante a aliviar o bolso.

Falando sobre o carro, essa versão é uma das melhores para quem procura um sedan espaçoso. O Cronos tem um porta-malas de 525 litros, que é um verdadeiro campeão na sua categoria. Além disso, o modelo recentemente ganhou um visual moderno e uma lista de itens que não deixa a desejar.

O preço sugerido para o público geral é de R$ 116.490,00, mas para o grupo PcD, o valor cae para R$ 87.372,00, uma economia de impressionantes R$ 29.118,00. Os preços podem variar, portanto, é sempre bom conferir o valor nas concessionárias da sua região.

De acordo com os dados da Fenabrave, entre janeiro e julho de 2025, o Fiat Cronos emplacou 16.447 unidades. Isso representa um volume um pouco menor se comparado aos concorrentes diretos, como o Volkswagen Virtus, que vendeu 21.036 unidades, e o Chevrolet Onix Plus, que liderou com 24.668.

E quando falamos de desempenho, sob o capô do Cronos Drive 1.3 CVT está o motor 1.3 Firefly. Ele entrega até 101 cv de potência com um torque de 13,7 kgfm, sempre aliado a um câmbio automático CVT que simula sete marchas. No uso do etanol, o consumo gira em torno de 8,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada, enquanto que com gasolina ele consegue até 12,6 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada.

A produção desse modelo segue a todo vapor na fábrica de Córdoba, na Argentina. Desde seu lançamento em 2018, já foram mais de 450 mil unidades feitas. E o Cronos Drive 1.3 CVT não é só eficiente; vem equipado com piloto automático, modo Sport, faróis Full LED, ar-condicionado, direção elétrica e muito mais.

Para aqueles que querem mais conforto, há também uma central multimídia de sete polegadas, volante multifuncional, entradas USB para os passageiros traseiros e sensor de estacionamento. Como opcionais, é possível acrescentar câmera de ré, retrovisor elétrico e rodas de liga-leve aro 15.

Se você está em busca de um sedan que una espaço, conforto e economia, o Fiat Cronos Drive 1.3 CVT está na lista.