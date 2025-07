Fiat 500 híbrido: detalhes sobre motor, preço e interior

O novo Fiat 500, que está dando o ar da graça novamente, traz uma novidade quentinha para os apaixonados por carros no Brasil: agora ele vem com um motor a combustão mais do que conhecido em nosso mercado. Depois de se apresentar inicialmente como um carro 100% elétrico, a marca resolveu dar uma leve adaptada, incorporando o motor 1.0 Firefly em um sistema híbrido-leve. O mesmo motor que equipou vários compactos da Stellantis, como o Mobi e o Argo.

Esse motor vai oferecer 70 cv e será acoplado a um câmbio manual de 6 marchas. Essa ideia do híbrido leve é bem como um “empurrãozinho” — ele ajuda em momentos de aceleração, mas não é suficiente para movimentar o carro sozinho. Quem já pegou algum trânsito sabe como essa assistência pode em muito ajudar nas paradas e arranques, não é mesmo?

Mas por que híbrido?

Se você lembra da geração anterior do Fiat 500 vendida no Brasil, vai entender que a nova versão ficou mais cara e, portanto, a fabricante precisou encontrar um caminho para tornar o lançamento mais acessível. Com a saída do Argo, a situação ficou complicada e, por isso, o 500 voltou com esta nova proposta de motor. A meta da Fiat é produzir cerca de 5 mil unidades até o fim do ano na fábrica de Mirafiori, na Itália, garantindo uma renovada na linha.

Isso faz parte de um esforço para manter a fábrica ativa, já que hoje ela apenas monta carros de nicho. A intenção é aumentar a produção para 100 mil veículos por ano, o que deve acontecer quando todo o processo se estabilizar. É um risco que pode valer a pena, já que, com a mesma carroceria do antigo Panda e medidas similares, espera-se um consumo ao redor de 20 km/litro.

Conheça as opções de carroceria

E as novidades não param por aí! Assim como a versão que passou por aqui entre 2009 e 2019, o novo Fiat 500 híbrido também vem com três opções de carroceria: a tradicional, a 3+1 (que tem uma porta extra do lado do passageiro) e a Cabrio, perfeita para aqueles passeios de verão. Durante o lançamento em novembro, um modelo especial chamado Fiat 500 Torino será apresentado, homenageando a cidade onde tudo começou em 1957.

Preparando-se para o que vem por aí, podemos contar com uma instrumentação digital em uma tela de 7 polegadas e um sistema multimídia de 10,25 polegadas com a plataforma Uconnect 5. Além disso, o modelo vem com bons recursos de segurança, como seis airbags e um sistema ADAS que inclui frenagem automática de emergência e assistente de manutenção de faixa. Afinal, segurança nunca é demais!

Preços

E vamos falar de grana? O novo 500 híbrido chega com um preço muito mais atrativo, começando em € 17.000, o que dá em torno de R$ 108.765. Isso é quase metade do que custa a versão elétrica, que por sua vez sai por € 29.950 (cerca de R$ 191.618). Assim, aumentando as opções para quem busca um carrinho moderno e acessível.

Infelizmente, ainda não dá para saber se o 500 híbrido vai chegar ao Brasil, mas a combinação do motor Firefly com o sistema híbrido leve pode abrir portas para um futuro modelo compacto que deve substituir o Argo por aqui, previsto para depois de 2027. Atualmente, a linha 500 está disponível só na versão elétrica, custando a partir de R$ 214.990.

Então, se você é um fanático por carros, pode ficar de olho nessa nova proposta!