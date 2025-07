Chevrolet Tracker RS recebe desconto de R$ 43 mil na Fipe Carros

O Chevrolet Tracker RS 2026 chegou com novidades quentíssimas! O visual deu uma leve repaginada e a lista de equipamentos ganhou alguns itens a mais. Para quem é do grupo PcD, a boa notícia é que o SUV já está disponível para compra através do programa de vendas diretas, com isenção total de IPI e um bônus especial da fábrica.

Falando em preços, a versão RS 1.2 Turbo automática custa R$ 189.540 na tabela. Para o público com deficiência habilitado a receber benefícios, o preço baixa para R$ 146.540, uma baita economia de R$ 43 mil. E como sempre, é bom ficar de olho, pois os preços podem variar conforme a região do país.

Novidades no Visual e Conforto ao Volante

O Tracker RS foi aprimorado com um visual modernizado, além de novos equipamentos e ajustes na parte mecânica. A direção elétrica, a suspensão e os pneus receberam recalibração, tudo para proporcionar uma condução mais agradável. Sabe aquele pouquinho de isolamento sonoro que deixa tudo mais confortável? Eles também trabalharam nisso! Agora, você vai perceber menos barulho dentro do carro, melhorando ainda mais a experiência de dirigir.

O motor continua o mesmo: um 1.2 turbo flex de três cilindros, que entrega até 141 cv e 22,9 kgfm de torque. Ele se mantém ágil, dando conta de fazer o 0 a 100 km/h em 9,7 segundos com a transmissão automática de seis marchas. Para quem curte dirigir e busca desempenho, isso é um baita atrativo.

Dimensões que Impressionam

O tamanho do Tracker permanece em 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m. Já o porta-malas é um show à parte, com 393 litros de capacidade. É espaço o suficiente para as viagens de final de semana ou para carregar as compras do mês. E por dentro, a estrela é a nova central multimídia de 11 polegadas, que agora se integra ao painel digital de 8 polegadas. Fica tudo mais moderno e prático.

Desempenho nas Vendas

De acordo com a Fenabrave, o Chevrolet Tracker teve 27.243 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. Porém, o líder do segmento de SUVs foi o Volkswagen T-Cross, com impressionantes 44.532 unidades vendidas, seguido pelo Honda HR-V, com 32.004 vendas.

Preços e Descontos para PcD

Para quem está de olho nas versões e preços, aqui vai uma tabela rápida:

| Versões | Preços de tabela | Preços para PcD | Descontos |

|———————–|——————|—————–|—————|

| RS 1.2 Turbo AT | R$ 189.540,00 | R$ 146.540,00 | R$ 43.000,00 |

Com essas opções, quem é PcD pode fazer um excelente negócio e ainda contar com um SUV que reúne conforto, tecnologia e bom desempenho. É claro que, para quem ama dirigir, o Chevrolet Tracker RS 2026 não vai desapontar!