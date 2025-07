Chevrolet revela Onix e Onix Plus 2026; confira os preços

Desde que surgiu em 2019, o Chevrolet Onix estava meio parado, sem grandes novidades. Mas agora, a Chevrolet resolveu dar uma injeção de ânimo no modelo para 2026. O Onix e o Onix Plus voltam a brilhar com mudanças visuais, técnicas e de equipamentos, tudo para recuperar aquele posto de referência que tinham no mercado brasileiro.

Vamos começar pelo visual. A frente está totalmente repaginada, com novos faróis em LED em algumas versões (ou halógenos, dependendo da configuração) e um para-choque reformulado que aumentou o ângulo de ataque em 25%. Isso é ótimo, porque muitos donos reclamavam da saia aerodinâmica que dificultava manobras em rampas mais íngremes. Nas laterais, pouca coisa mudou; a seta ainda permanece nos para-lamas, assim como a traseira.

Quando você entra no Onix, percebe logo a novidade no painel. Agora, ele vem com uma tela digital de 8 polegadas e um sistema multimídia que está bem mais integrado, lembrando bastante a nova interface da Spin. Tudo isso traz mais praticidade e conectividade, dois pontos importantes pra quem passa o dia na estrada ou no trânsito da cidade.

As opções de versões continuam as mesmas, então a galera que já conhece o Onix não vai se sentir perdida. E claro, vamos dar uma olhadinha nos preços que vão acompanhar essa nova geração.

### Tabela de preços: Chevrolet Onix/Onix Plus 2026

| Versão | Preço |

|—————————————-|————-|

| Chevrolet Onix 1.0 MT | R$ 102.990 |

| Chevrolet Onix Turbo MT | R$ 107.290 |

| Chevrolet Onix AT | R$ 112.290 |

| Chevrolet Onix LT Turbo AT | R$ 118.290 |

| Chevrolet Onix LTZ Turbo AT | R$ 123.490 |

| Chevrolet Onix Premier Turbo AT | R$ 129.190 |

| Chevrolet Onix RS Turbo AT | R$ 130.190 |

| Chevrolet Onix Plus 1.0 MT | R$ 106.790 |

| Chevrolet Onix Plus Turbo MT | R$ 113.990 |

| Chevrolet Onix Plus AT | R$ 118.990 |

| Chevrolet Onix Plus LT Turbo AT | R$ 123.790 |

| Chevrolet Onix Plus LTZ Turbo AT | R$ 129.990 |

| Chevrolet Onix Plus Premier Turbo AT | R$ 136.490 |

A lista é extensa, mas o legal é que cada versão tem seu charme e pode atender bem tanto quem busca um carro mais em conta quanto quem prefere um modelo mais completo. Afinal, dirigir é uma experiência que envolve muito mais do que só o tempo no volante, e cada detalhe faz diferença.