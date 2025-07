CEO da Ford afirma que carros chineses superam os ocidentais

Não é novidade que o CEO da Ford, Jim Farley, está de olho em modelos feitos na China. Recentemente, ele mesmo comentou que seu carro pessoal é um modelo da Xiaomi e parece que ele ficou realmente impressionado com a qualidade. Agora, durante o Aspen Ideas Festival — um baita evento que reúne grandes mentes para discutir tudo, de política a tecnologia — ele reiterou que os carros chineses estão deixando muito fabricante ocidental no chinelo.

E já não é só conversa de fã, tá? Quando Farley fala sobre esses modelos, é como se estivesse reconhecendo a competição de peso que a Ford enfrenta. É impressionante pensar em como a fabricação de automóveis na China evoluiu nos últimos anos, e marcas como a BYD estão se expandindo a passos largos, não só na China, mas em várias partes do mundo.

Farley não está sozinho nessa opinião. Ele já elogiou anteriormente a tecnologia desses carros, afirmando que eles vêm com um pacote tecnológico muito atraente. Para ele, a integração dos veículos com a vida digital é um diferencial que não pode ser ignorado. Imagine ter um assistente de inteligência artificial no volante, pagamentos automáticos e até reconhecimento facial? É o que ele destaca como uma realidade nos modelos chineses.

Enquanto isso, aqui no ocidente, a Ford passou por um semestre complicado, com um número recorde de recalls nos EUA. Isso se deve a falhas de qualidade que vêm de anos atrás. No entanto, uma de suas joint ventures na China, a Changan Ford, tem se destacado em qualidade. Um baita contraste, não acha?

E não podemos deixar de mencionar que a Ford tem mudado radicalmente sua linha de produtos. Nos últimos anos, a montadora vem focando no que chamamos de “carros aspiracionais”, dando espaço para SUVs e picapes, enquanto modelos icônicos como Fiesta e Focus estão se despedindo. O Mustang, pelo menos por enquanto, continua como a exceção.

Então, a pergunta que fica é: será que a Ford vai conseguir acompanhar essa evolução das montadoras chinesas? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: o mercado automotivo está cada vez mais interessante e competitivo!