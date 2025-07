BYD Song Pro 2026 traz pacote completo de assistência

O BYD Song Pro 2026 está na área e trouxe algumas novidades que vão agradar a quem curte um SUV com recursos interessantes. A grande estrela dessa atualização é a nova cor Preto Cosmos, que chega para dar um tempero a mais na paleta de opções, que antes era só branco, cinza e azul. O tamanho do modelo continua o mesmo, com 4,74 metros de comprimento e um porta-malas capaz de acomodar 520 litros, perfeito para aquela viagem de estrada no fim de semana.

### As Novidades na Versão GS

Uma das versões mais atraentes dessa linha é a versão GS. Aqui, o destaque vai para o pacote de assistência à condução ADAS 2, que inclui controle de velocidade adaptativo e frenagem de emergência. Quem já enfrentou o trânsito sabe como esses gadgets podem facilitar a vida, não é mesmo? Além disso, a central multimídia foi totalmente atualizada. Agora, o sistema ICS 3.0 promete respostas mais rápidas e suporte para aplicativos como YouTube e Zoom, porque quem disse que não dá para se conectar enquanto dirige, né?

### Conforto e Praticidade na Versão GL

A versão GL oferece uma série de itens que fazem a diferença. Imagine contar com seis airbags, rodas de 18 polegadas e ar-condicionado digital de duas zonas. E não tem como esquecer da função V2L, que permite usar a energia do carro para carregar outros dispositivos. Já imaginou usar essa função em um piquenique ou em um camping? O carro ainda vem com câmera 360°, ajuste elétrico para o banco do motorista e uma central multimídia de 12,8 polegadas, perfeita para não se perder quando está pelas estradas.

### O Que Tem Sob o Capô?

Na parte mecânica, nada mudou. O conjunto híbrido plug-in DM-i mantém o motor 1.5 aspirado de 98 cv como gerador. Esse motor trabalha em sintonia com um motor elétrico de 197 cv, e isso resulta em uma potência combinada bem legal: 223 cv na versão GL e 235 cv na GS, que tem uma bateria maior. A autonomia no modo elétrico vai de 49 km a 68 km, dependendo da versão. É aquele empurrãozinho que muitos desejam para circularem mais sem depender do combustível.

### Preços e Promoções

E se você está pensando em preço, a BYD aproveitou o lançamento para trazer preços promocionais. O Song Pro GL começa a partir de R$ 189.990, e o GS que antes custava R$ 204.800 agora sai por R$ 199.990. Tem também seguro grátis e uma valorização do seu usado como parte das condições especiais, especialmente agora com a nova fábrica em Camaçari (BA) que nacionaliza o modelo.

### Concorrência e Tecnologia

O Song Pro se destaca como uma das opções mais acessíveis entre os híbridos plug-in no Brasil, competindo com SUVs como o Jeep Compass e o Corolla Cross, mas com mais tecnologia e potência elétrica. Para quem busca conforto, tecnologia e um bom desempenho, esse SUV definitivamente vale a pena ser considerado.

E aí, quem vai ser o próximo a dar uma voltinha no Preto Cosmos?