Audi A6 se destaca nas vendas no Brasil

No último mês, o mercado automotivo europeu deu um leve respiro. Em maio, a Alemanha, que tem sido um termômetro importante para as vendas de carros na Europa, viu a venda de 239.297 veículos novos, um aumento de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Para quem adora acompanhar as novidades, esse crescimento é um sinal de que a indústria está se recuperando.

E tem uma novidade bem legal: os modelos 100% elétricos, que têm ganhado força, representam 18% desse total, com um crescimento impressionante de quase 45% nos últimos doze meses. Embora o acumulado dos primeiros cinco meses de 2025 ainda esteja 2,4% abaixo do mesmo período em 2024, a Volkswagen continua na dianteira. Só para você ter uma ideia, a marca emplacou 50.048 unidades, mais do que a soma das vendas de Mercedes-Benz (21.788) e BMW (20.354), suas principais concorrentes.

Ranking de Vendas

A tabela abaixo mostra as cinco primeiras colocadas em maio de 2025:

| Posição | Marca | Vendas Maio 2025 | % do Mercado 2025 | Vendas Maio 2024 | % do Mercado 2024 | Variação 2025/2024 |

|———|——————|——————|——————–|——————|——————-|———————|

| 1º | VW | 50.048 | 20,9% | 47.636 | 20,1% | +5,1% |

| 2º | Mercedes-Benz | 21.788 | 9,1% | 19.832 | 8,4% | +9,9% |

| 3º | BMW | 20.354 | 8,5% | 18.568 | 7,9% | +9,6% |

| 4º | Skoda | 19.776 | 8,3% | 17.486 | 7,4% | +13,1% |

| 5º | Audi | 17.764 | 7,4% | 18.233 | 7,7% | -2,6% |

Dá pra ver que as marcas alemãs dominam, mas algumas estão enfrentando dificuldades. Por exemplo, a Opel sofreu uma queda nas vendas de mais de 22%.

No lado positivo, a Skoda teve um aumento significativo e a Mini se destacou com um crescimento de 37%, se mostrando uma escolha popular.

Os Carros Mais Vendidos

Os três modelos mais vendidos na Alemanha em maio foram todos da Volkswagen, mas com números um pouco inferiores em comparação com 2024. O Golf liderou com 7.495 unidades vendidas, seguido pelo T-Roc e Tiguan, com 6.801 e 5.023 respectivamente. Outro destaque foi o Audi A6, que pelo número de unidades (4.442) alcançou a quarta posição, sua melhor colocação desde 1994.

Aqui estão os números dos três primeiros:

| Posição | Modelo | Vendas Maio 2025 | % do Mercado 2025 | Vendas Maio 2024 | % do Mercado 2024 | Variação 2025/2024 |

|———|———————|——————|——————–|——————|——————-|———————|

| 1º | VW Golf | 7.495 | 3,1% | 8.971 | 3,8% | -16,5% |

| 2º | VW T-Roc | 6.801 | 2,8% | 7.835 | 3,3% | -13,2% |

| 3º | VW Tiguan | 5.023 | 2,1% | 5.360 | 2,3% | -6,3% |

Essa situação mostra como as montadoras estão se adaptando às condições do mercado. A Volkswagen, por exemplo, continua a dominar, mesmo com alguns desafios.

No geral, o que se vê é um mercado em transformação, onde a eletrificação está se consolidando como a principal tendência. Se você é fã de carros e acompanha notícias de vendas, deve ficar animado com o que vem pela frente! E, claro, nada como manter os pneus bem calibrados para aproveitar cada viagem, não é mesmo?