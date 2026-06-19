Yoga para aliviar o estresse e promover o bem-estar

Em um mundo acelerado, onde as demandas parecem nunca ter fim, é fundamental encontrar formas de cuidar do nosso bem-estar. Aqui no Brasil, enfrentamos um desafio ainda maior, já que cerca de 18,6 milhões de brasileiros lidam com transtornos de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para muitos, momentos de estresse se tornaram parte da rotina. É aí que o yoga entra em cena!

Comemorado em 21 de junho, o Dia Mundial da Yoga nos lembra da importância de práticas que ajudam a aliviar o estresse e a correria do dia a dia. O yoga não é apenas um exercício; ele combina posturas, respiração e atenção plena, criando uma receita para uma vida mais equilibrada e tranquila.

A professora de yoga e mentora em Ayurveda, Fernanda Ester Machado, comenta que a prática não só melhora a conexão com o corpo, mas também ajuda a gerenciar a ansiedade. “Num dia a dia tão corrido, o yoga oferece um espaço para a reconexão. Ajuda a desenvolver presença, foco e uma nova maneira de encarar os desafios”, afirma ela. E quem já ficou preso no trânsito sabe como pequenas pausas podem fazer a diferença!

Yoga: uma aliada contra o estresse e a ansiedade

A grande sacada do yoga está na combinação de posturas, técnicas de respiração e exercícios de concentração. Juntas, essas práticas estimulam reações do corpo que trazem relaxamento e equilíbrio emocional. De acordo com Fernanda, essas habilidades se estendem além das aulas. “Conseguir respirar de forma consciente e identificar os sinais do corpo permite que a gente reaja melhor às situações de pressão”, explica. E quem não gostaria de enfrentar um dia estressante com mais calma e clareza, não é mesmo?

Mesmo com pouco tempo, a prática regular de yoga pode melhorar a qualidade de vida (Imagem: Lordn | Shutterstock)

Faça do yoga parte da sua rotina

Um ponto interessante do yoga é que ele se adapta facilmente à sua rotina. Não precisa de horas para dedicá-lo; até cinco ou dez minutos pode ser suficiente para sentir os benefícios. “O importante é se comprometer com você mesmo. O autocuidado também está nas pequenas escolhas do dia a dia”, ressalta Fernanda. Ao dirigir ou esperar um sinal vermelho, que tal praticar algumas respirações profundas? Pode ser um bom começo!

Benefícios do yoga para o sono e o bem-estar

Fernanda também destaca que o yoga pode ajudar na qualidade do sono e na redução dos efeitos do estresse acumulado. É um fator importante para quem busca um pouco mais de paz e tranquilidade na vida. “Muita gente pensa no yoga só como uma forma de relaxamento, mas, na verdade, é um caminho para o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, melhor conseguimos nos equilibrar e ter uma vida com mais qualidade”, finaliza.

E para quem vive na correria do dia a dia, encontrar um tempinho para o yoga pode ser aquele respiro que faz toda a diferença.