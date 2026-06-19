Saúde

Yoga para aliviar o estresse e promover o bem-estar

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 5 horas atrás
2 minutos lidos
Ao incentivar a conexão entre corpo e mente, o yoga contribui para ampliar a atenção, a tranquilidade e a consciência das próprias emoções (Imagem: AYO Production
Ao incentivar a conexão entre corpo e mente, o yoga contribui para ampliar a atenção, a tranquilidade e a consciência das próprias emoções (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

Em um mundo acelerado, onde as demandas parecem nunca ter fim, é fundamental encontrar formas de cuidar do nosso bem-estar. Aqui no Brasil, enfrentamos um desafio ainda maior, já que cerca de 18,6 milhões de brasileiros lidam com transtornos de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para muitos, momentos de estresse se tornaram parte da rotina. É aí que o yoga entra em cena!

Comemorado em 21 de junho, o Dia Mundial da Yoga nos lembra da importância de práticas que ajudam a aliviar o estresse e a correria do dia a dia. O yoga não é apenas um exercício; ele combina posturas, respiração e atenção plena, criando uma receita para uma vida mais equilibrada e tranquila.

A professora de yoga e mentora em Ayurveda, Fernanda Ester Machado, comenta que a prática não só melhora a conexão com o corpo, mas também ajuda a gerenciar a ansiedade. “Num dia a dia tão corrido, o yoga oferece um espaço para a reconexão. Ajuda a desenvolver presença, foco e uma nova maneira de encarar os desafios”, afirma ela. E quem já ficou preso no trânsito sabe como pequenas pausas podem fazer a diferença!

Yoga: uma aliada contra o estresse e a ansiedade

A grande sacada do yoga está na combinação de posturas, técnicas de respiração e exercícios de concentração. Juntas, essas práticas estimulam reações do corpo que trazem relaxamento e equilíbrio emocional. De acordo com Fernanda, essas habilidades se estendem além das aulas. “Conseguir respirar de forma consciente e identificar os sinais do corpo permite que a gente reaja melhor às situações de pressão”, explica. E quem não gostaria de enfrentar um dia estressante com mais calma e clareza, não é mesmo?

Mulher de meia-idade fazendo Yoga em uma sala de estar
Mesmo com pouco tempo, a prática regular de yoga pode melhorar a qualidade de vida (Imagem: Lordn | Shutterstock)

Faça do yoga parte da sua rotina

Um ponto interessante do yoga é que ele se adapta facilmente à sua rotina. Não precisa de horas para dedicá-lo; até cinco ou dez minutos pode ser suficiente para sentir os benefícios. “O importante é se comprometer com você mesmo. O autocuidado também está nas pequenas escolhas do dia a dia”, ressalta Fernanda. Ao dirigir ou esperar um sinal vermelho, que tal praticar algumas respirações profundas? Pode ser um bom começo!

Benefícios do yoga para o sono e o bem-estar

Fernanda também destaca que o yoga pode ajudar na qualidade do sono e na redução dos efeitos do estresse acumulado. É um fator importante para quem busca um pouco mais de paz e tranquilidade na vida. “Muita gente pensa no yoga só como uma forma de relaxamento, mas, na verdade, é um caminho para o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, melhor conseguimos nos equilibrar e ter uma vida com mais qualidade”, finaliza.

E para quem vive na correria do dia a dia, encontrar um tempinho para o yoga pode ser aquele respiro que faz toda a diferença.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 5 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Embora possa ocorrer em qualquer faixa etária, a asma pode se manifestar desde os primeiros anos de vida (Imagem: PeopleImages

Identifique os sinais de uma crise de asma infantil agora

7 horas atrás
No inverno, a ausência de sede pode mascarar a necessidade do corpo de se manter hidratado diariamente (Imagem: PeopleImages

5 razões para aumentar a ingestão de água no inverno

12 horas atrás
O corpo costuma dar sinais de que está sofrendo com a falta de movimento, mas muitas vezes esses alertas são ignorados (Imagem: PerfectWave

8 sinais de que ficar sentado excessivamente pode fazer mal

1 dia atrás
Trocar figurinhas da Copa vai além da diversão e contribui para o desenvolvimento infantil (Imagem: JFontan

Figurinhas da Copa: aprenda sobre emoções com seu filho

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo