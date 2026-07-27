Exercícios essenciais para a recuperação da trombose

Após enfrentar uma trombose, muitos ficam em dúvida sobre como retomar a atividade física. Afinal, o medo de piorar a situação é compreensível. Mas, com o sinal verde do médico, voltar a se mover pode ser incrível para a circulação e a qualidade de vida!

O professor Vagner de Oliveira, da Faculdade Anhanguera, afirma que o jeito mais seguro de fazer isso é ir devagar, respeitando cada fase da recuperação. “Depois da trombose, o movimento se torna um aliado importante. A fisioterapia ajuda a melhorar a circulação e a facilitar o retorno às atividades diárias”, explica ele.

Vamos dar uma olhada em seis exercícios que são ótimos para quem está nessa jornada de recuperação.

1. Flexão e extensão dos tornozelos

Movimentar os pés para cima e para baixo é super simples e traz ótimos resultados. Esse exercício activa a panturrilha, que funciona como uma bomba para o retorno do sangue ao coração. Segundo Vagner, essa é uma das práticas mais seguras e eficazes nas fases iniciais da recuperação.

2. Rotação dos tornozelos

Fazer movimentos circulares com os pés é uma ótima maneira de manter as articulações em movimento e ativar os músculos. “Esses movimentos ajudam a manter a amplitude e podem até aliviar a rigidez que pode aparecer”, comenta o fisioterapeuta. Uma boa dica para lembrar é que esses movimentos podem ser feitos enquanto você está assistindo TV!

3. Elevação dos calcanhares

Esse exercício consiste em levantar lentamente os calcanhares e ficar na ponta dos pés por alguns segundos. É ótimo para fortalecer os músculos da panturrilha e, de quebra, ajuda na circulação, assim como a flexão e extensão dos tornozelos.

4. Caminhadas leves

Nada como uma caminhada para ajudar a reaquecer os motores! Começar com caminhadas curtas e lentas é uma forma eficaz de se preparar para as atividades do dia a dia. Além de ajudar na circulação, caminhar vai melhorar seu condicionamento físico sem grandes esforços.

5. Alongamentos dos membros inferiores

Manter a flexibilidade é fundamental, e os alongamentos nas panturrilhas e coxas são ótimas opções. Esses alongamentos devem ser suaves, evitando qualquer dor, sempre respeitando os limites do seu corpo.

6. Exercícios respiratórios

A respiração profunda também é parte importante desse processo. Além de ajudar a abrir os pulmões, as técnicas respiratórias podem ser benéficas para quem ficou um tempo no hospital. Esses exercícios auxiliam na recuperação total e ajudam a voltar para a rotina!

Sinais de alerta durante a reabilitação

Agora, é importante lembrar que, mesmo que a atividade física seja um aliado na recuperação, qualquer sinal de que algo não vai bem deve ser comunicado ao médico. Dor intensa, inchaço ou falta de ar são sinais que não podem ser ignorados. A recuperação deve ser sempre segura e respeitar sua evolução.

E aí, pronto para dar o primeiro passo?