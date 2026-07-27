sintomas estomacais: reconheça os sinais importantes

O estômago é como um bom copiloto: ele dá sinais quando algo não vai bem. Afinal, às vezes aquela dor ou azia que parece inofensiva pode esconder algo mais sério. Se você já passou por isso, sabe o quanto é importante prestar atenção a esses avisos do corpo.

O cirurgião do aparelho digestivo Dr. Lucas Nacif destaca que, quando a dor ou o desconforto se tornam frequentes, é hora de acender o sinal de alerta. O segredo é observar a regularidade desses sintomas. E vamos falar sobre algumas situações que não podem passar em branco.

1. A dor não vai embora

Sentir aquela pressão no estômago de vez em quando é normal, mas se isso virando rotina, é preocupante. Se a sensação de queimação não some mesmo com mudanças simples na alimentação, é hora de procurar um médico. Problemas que insistem em aparecer podem indicar condições mais sérias que precisam de acompanhamento e, quem sabe, tratamento específico.

2. Você perde peso sem motivo aparente

Perder peso sem estar de dieta ou aumentando a atividade física é um sinal que não pode ser ignorado. Isso pode indicar que seu corpo não está absorvendo bem os nutrientes ou que há algo mais complexo acontecendo no seu sistema digestivo. Se isso acontece, vale a pena investigar.

3. A sensação de estômago cheio aparece rapidamente

Quem já passou por aquela situação onde nem precisa de muito para se sentir cheio? Pois é, essa sensação de estômago cheio após pouca comida pode ter causas simples, mas, se persistir, é fundamental ficar atento. Isso é ainda mais verdade se vier com dores frecuentes, perda de apetite ou desconforto abdominal.

Quando as náuseas se repetem com frequência, é importante investigar (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Náuseas se tornaram frequentes

Enjoos ocasionais são normais em algumas situações. Mas, se as náuseas se tornaram parte da sua rotina, algo não está certo. Podem ser problemas gástricos ou inflamações, por exemplo. Fique em alerta, porque esse é um dos sinais mais importantes.

Além disso, a presença de sangue nas fezes ou vômitos escuros são indícios que não devem ser desprezados. Esses sinais podem apontar para problemas mais graves no trato digestivo.

O que pode estar causando o problema?

Entre as causas mais comuns de dor estomacal, temos gastrite, refluxo gastroesofágico, úlceras e a dispepsia funcional, que é um desconforto digestivo sem alteração visível nos exames. O importante é a persistência dos sintomas. Se eles permanecem mesmo após você ter mudado sua alimentação ou rotina, é hora de investigar com mais seriedade.

“O problema maior é quando as dores persistem e não melhoram com uma dieta simples. Importante lembrar que isso pode estar ligado a questões mais sérias, como câncer de estômago ou pancreatite”, explica o Dr. Nacif.

Quando procurar ajuda médica?

Não espere os sintomas se agravarem para buscar ajuda. O exame preferido para explorar alterações no estômago é a endoscopia digestiva alta. Ele permite que os médicos vejam diretamente a parte interna do estômago e identifiquem inflamações ou outras irregularidades. Se necessário, podem ser solicitados exames para detectar o Helicobacter pylori e outros exames de imagem.

Lembre-se: quanto mais cedo você buscar ajuda, melhores serão as chances de um tratamento eficaz, que pode ser menos invasivo, e você volta logo a aproveitar suas voltas ao volante.