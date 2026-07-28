Volta às aulas: evite 7 erros na lancheira das crianças

O período de volta às aulas traz aquela animação dos reencontros, mas também um desafio diário para os pais: montar a lancheira dos filhos. Afinal, com a rotina corrida, é fácil acabar caindo em armadilhas nutricionais que, embora pareçam inofensivas, podem impactar diretamente o crescimento e o aprendizado da criançada.

O lanche escolar é uma chance importante de oferecer energia e nutrientes bem legais em meio à jornada de estudos. Mas, se não houver um equilíbrio, os efeitos vão além da balança, afetando a imunidade, a memória e o comportamento dos pequenos na sala de aula.

O pediatra Antônio Filho, professor da Afya Garanhuns, destaca que a refeição intermediária é fundamental para a saúde infantil. “O lanche não é só para matar a fome até o almoço. Ele impacta o humor, a concentração e o desempenho escolar. Um lanche cheio de açúcares simples, por exemplo, pode causar picos de glicose seguidos de quedas, deixando a criança agitada num momento e sonolenta logo depois”, explica.

Para ajudar nessa missão de montar um lanche saudável e prático, vamos ver sete erros comuns que devem ser evitados — e como corrigir isso!

1. Abusar dos produtos ultraprocessados

Sabe aqueles biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e bolinhos prontos? Eles costumam ser os favoritos pela praticidade, mas estão lotados de gorduras ruins, sódio e conservantes que podem irritar a barriguinha das crianças e dificultar a absorção de nutrientes essenciais.

2. Oferecer “falsos saudáveis”

Muita gente acha que sucos de caixinha ou bebidas lácteas achocolatadas são boas opções, mas, na real, esses produtos têm tanto açúcar quanto refrigerantes! A dica é sempre optar pela boa e velha água mineral ou sucos 100% integrais sem adição de açúcar.

3. Esquecer da regra do equilíbrio nutricional

O ideal é que o lanche funcione como uma mini refeição. A nutricionista Bárbara Santana, da Afya Jaboatão, sugere que a lancheira tenha sempre três pilares:

Um “construtor” , como queijo magro ou iogurte natural,

, como queijo magro ou iogurte natural, Um “energético” , como pão integral ou um bolo simples, e

, como pão integral ou um bolo simples, e Um “regulador”, preenchido com frutas picadas ou vegetais, para fornecer as vitaminas e fibras tão importantes.

4. Cair na monotonia alimentar

Repetir a mesma fruta ou o mesmo sanduíche todos os dias pode fazer a criança perder completamente o interesse. Variar as cores, texturas e formatos é uma ótima forma de despertar a curiosidade e a aceitação para novos sabores.

5. Negligenciar a conservação e a temperatura dos alimentos

Enviar iogurtes, queijos ou frutas cortadas em lancheiras sem isolamento térmico pode ser um grande problema. Em dias quentes, isso pode favorecer a proliferação de bactérias, deixando os pequenos com desconforto abdominal. Usar bolsas térmicas e placas de gelo reutilizáveis é a solução para uma lancheira mais segura.

6. Não envolver a criança na preparação

Preparar a lancheira no automático, sem a ajuda da criança, pode diminuir o interesse dela pela comida. Quando os pequenos participam da escolha das frutas ou da organização do lanche, eles se sentem mais envolvidos e motivados a comer tudo.

7. Ignorar a garrafinha de água

Um dos erros mais simples, mas que têm um grande impacto: não enviar uma garrafa de água. É comum que as crianças esquecerem de beber água na escola, e a desidratação pode causar dores de cabeça, cansaço e falta de foco.

Organização facilita uma rotina alimentar saudável

Planejamento é o segredo para uma alimentação saudável. Deixe frutas lavadas, porções de castanhas prontas ou congele bolos caseiros em fatias durante o fim de semana. Isso otimiza o tempo na correria e garante que a lancheira seja sempre naquela vibe nutritiva durante o dia escolar!